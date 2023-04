SAPI:Veterné elektrárne by mali pribudnúť nielen na západnom Slovensku

Bratislava 26. apríla (TASR) - Kým doteraz sa ako o lokalite pre využitie vetra na výrobu energie hovorilo iba o západnom Slovensku, aktuálne zámery členov Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) potvrdzujú potenciál aj v ďalších regiónoch.



Západné Slovensko bolo verejnosťou dlho vnímané ako jediná lokalita s potenciálom využitia vetra na výrobu zelenej energie. "Súvisí to aj s tým, že prihraničné oblasti Rakúska, susediace s juhozápadným Slovenskom, sú vzhľadom na veternosť jednou z hlavných lokalít využívania tohto typu obnoviteľného zdroja u našich susedov," uviedol Ján Lacko, člen výkonného výboru SAPI.



Aktuálny prieskum medzi členmi SAPI podľa neho ukázal, že aj na strednom a východnom Slovensku sa pripravujú veterné elektrárne s výkonom 122 megawattov (MW), čo je okolo 10 % výkonu projektov v príprave. "V tomto kole je výrazne vyšší výkon projektov na západnom Slovensku prirodzený. Potvrdzuje, že jedným z hlavných kritérií rozvoja veternej energetiky u nás je efektivita. To znamená, že v prvom kole sa pripravujú lokality s najvyšším potenciálom výroby elektriny," priblížil Lacko.



Potenciál regiónov aj mimo západného Slovenska je podľa Lacka vyšší ako aktuálne pripravované projekty, čo potvrdzuje aj minuloročná analýza potenciálu veternej energetiky v SR vypracovaná rakúskou konzultačnou spoločnosťou Energiewerkstatt. "Tento potenciál sa neobmedzuje iba na lokality na západnom Slovensku. Jeho využitie v najbližších rokoch bude závisieť od reálnej potreby, technických možností sietí, ale aj od odstránenia bariér, ktoré v princípe úplne zastavili rozvoj veternej energetiky u nás," zdôraznil Lacko.



Celkovo v súčasnosti členovia SAPI na Slovensku pripravujú projekty veterných elektrární s výkonom 1116,5 MW v celkovej hodnote 1,4 miliardy eur. "Ide o približne 200 elektrární, teda vrtúľ rozmiestnených v šiestich krajoch po celom Slovensku," podčiarkol Lacko. V prípade ich dokončenia by tieto elektrárne podľa neho mohli vyrábať elektrinu pre 736.000 slovenských domácností.



Významné zrýchlenie povoľovania výstavby obnoviteľných zdrojov energií (OZE) by mal priniesť nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). "Veríme, že nový zákon, ktorý sa pripravuje, sa stihne prijať ešte pred voľbami. V opačnom prípade opäť Slovensko zbytočne stratí čas a oddiali výstavbu lokálnych zelených zdrojov, ktoré sú odpoveďou aj na riziko zastavenia dodávok plynu či vysoké ceny energií," povedal Lacko.



Dodal, že krajiny po celom svete, vrátane EÚ, reagovali na krízu s dodávkami plynu a energetických komodít spôsobenú aj vojnou na Ukrajine práve zjednodušením povoľovacích procesov pre OZE. V ČR napríklad prijatím "Lex OZE" ešte v januári tohto roka okrem iného zaradili OZE s výkonom nad jeden megawatt medzi investície vo verejnom záujme, čo napríklad odbúralo potrebu zmeny územného plánu pre tento typ projektov. Ďalšie krajiny EÚ sa zase vydali cestou určenia tzv. go-to-oblastí, v rámci ktorých projekty prechádzajú jednoduchším povoľovacím procesom.