SAPPO prosí zákazníkov čerpačiek, aby používali ochranné pomôcky

Bratislava 16. marca (TASR) – Prevádzkovatelia čerpacích staníc združených v Slovenskej asociácii petrolejárskeho priemyslu a obchodu (SAPPO) prosia a vyzývajú všetkých zákazníkov, aby rešpektovali nové pravidlá, ktoré si vyžaduje mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Zákazníci by tak mali vstupovať na čerpacie stanice len s rúškom alebo iným prekrytím tváre.



Prevádzkovatelia čerpacích staníc v snahe znížiť sociálny kontakt vyzývajú tiež na vstup do predajní v bezpečných odstupoch, zákazníci by mali súčasne pri platbe uprednostniť platobné karty. Zároveň postupne zavádzajú zvýšené hygienické pravidlá v predajniach, zaviedli používanie ochranných prostriedkov, obmedzili ponuku gastro produktov, či zmenili otváracie hodiny.



"Našou spoločnou misiou ako zodpovedných spoločností je zabezpečiť Slovensku, jeho občanom a obyvateľom nepretržitý prísun palív a ďalších produktov. Pri zvýšených núdzových opatreniach prevádzkovatelia nevylučujú ani optimalizáciu počtu otvorených čerpacích staníc, avšak za tých podmienok, aby plynulosť zásobovania bola zachovaná," poznamenala riaditeľka SAPPO Zuzana Oprchalová.



Zvýšené hygienické nároky sa dotýkajú aj prepravných spoločností. Preto asociácia žiada všetkých vodičov medzinárodnej cezhraničnej prepravy, aby nevstupovali do priestorov čerpacích staníc bez ochranného rúška a ochranných pomôcok. SAPPO v koordinácii s políciou chce takisto predísť nebezpečnému hromadeniu ľudí v priestoroch čerpacích staníc, ktorí tranzitujú cez Slovensko.



Oprchalová podotkla, že v mimoriadnej situácii má špeciálne postavenie spoločnosť Slovnaft, keďže jeho sieť čerpacích staníc je predmetom kritickej infraštruktúry štátu. To znamená, že zabezpečuje palivá pre záchranné a bezpečnostné zložky.