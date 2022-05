S.Arábia je na dobrej ceste zvýšiť ťažbu ropy nad 13 mil. barelov/deň

Rijád 16. mája (TASR) - Saudská Arábia je na dobrej ceste zvýšiť ťažbu ropy nad 13 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) denne do konca roka 2026 alebo začiatkom roka 2027. Vyhlásil to v pondelok saudskoarabský minister energetiky princ Abdulaziz bin Salmán. Na energetickej konferencii v Bahrajne povedal, že po dosiahnutí tejto úrovne by sa na nej produkcia mohla udržať, ak by si to vyžadoval dopyt na trhu.



Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty (SAE) minulý týždeň varovali, že voľné kapacity vo všetkých energetických sektoroch sa znižujú, keďže obchod s produktmi od ropy po naftu a zemný plyn sa po ruskej invázii na Ukrajinu blíži k rekordným maximám.



Princ Abdulaziz bin Salmán pritom upozornil, že nedostatok investícií do ťažby a rafinácie vedie k zdražovaniu paliva.



Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty sú jednými z mála výrobcov, ktorí investujú do väčšej produkcie. Míňajú miliardy dolárov, aby zvýšili svoju kapacitu do konca tohto desaťročia. Väčšina ostatných producentov má problém získať finančné prostriedky, pretože vlády podporujú prechod od fosílnych palív k obnoviteľnej energii.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší veľkí producenti ropy sú pod tlakom USA, Európy a iných veľkých dovozcov, aby rýchlejšie zvýšili dodávky na trhy.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.