SARIO a SBC podpísali memorandum o spolupráci
Autor TASR
Bratislava 12. februára (TASR) - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Slovak Business Council (SBC) podpísali na veľtrhu v Dubaji memorandum o spolupráci, ktoré má firmám uľahčiť vstup na trh Spojených arabských emirátov (SAE). Na podujatí World Health Expo 2026 sa pod hlavičkou národnej expozície SARIO predstavili elitné slovenské spoločnosti s inováciami v oblasti zdravotníckych technológií, diagnostiky, digitálneho zdravotníctva, eHealth a IT systémov pre nemocnice a kliniky, informoval vo štvrtok SBC.
„Cieľom dohody medzi SARIO a SBC je prepojiť oficiálnu národnú exportnú podporu so silným lokálnym zázemím priamo v Dubaji,“ povedal člen správnej rady SBC Miloslav Makovini. „Dubaj už nie je len prestížnou adresou, ale vstupnou bránou na trhy Blízkeho východu, Ázie a Afriky, kde je po kvalitných zdravotníckych technológiách enormný dopyt,“ dodal. Slovenské spoločnosti z oblasti zdravotníckych prístrojov, diagnostiky, biotechnológií či digitálneho zdravotníctva podľa neho v súčasnosti dokážu uspieť v globálnej konkurencii.
V Dubaji sa pod hlavičkou národnej expozície agentúry SARIO predstavili elitné slovenské spoločnosti ako MultiplexDX vedca Pavla Čekana, tradičný výrobca špičkovej zdravotníckej techniky Chirana, ako aj inovatívne spoločnosti S-Case, Gomed, PROSKE, K-system, Noflystore, DBT a Zynology.
Zdravotníctvo je podľa Makoviniho jednou z priorít rozvojovej stratégie emirátov, ktoré masívne investujú do moderných nemocníc, smart health riešení, telemedicíny a preventívnej starostlivosti. „Práve teraz majú slovenské mikro, malé a stredné podniky historickú príležitosť etablovať sa v regióne, ktorý je kapitálovo silný, technologicky otvorený a orientovaný na inovácie,“ zdôraznil.
World Health Expo patrí medzi najvýznamnejšie podujatia svojho druhu na svete, každoročne privíta viac ako 3000 vystavovateľov a desiatky tisíc odborníkov zo zdravotníckeho priemyslu. Pre slovenské firmy ide o strategickú platformu na nadväzovanie kontraktov v regióne Blízkeho východu, Ázie a Afriky.
