SARIO: Čínsky investor môže v Trnave vytvoriť 90 pracovných miest

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Čínska spoločnosť si prenajala v trnavskom logisticko-priemyselnom parku 5100 štvorcových metrov výrobných priestorov.

Autor TASR
Trnava 3. decembra (TASR) - Investičný projekt čínskej spoločnosti IBIH Advanced Materials má potenciál vytvoriť v Trnave 70 až 90 nových priamych pracovných miest. Spoločnosť plánuje v trnavskom logisticko-priemyselnom parku vyrábať protipožiarne a tepelnoizolačné podložky pre batérie do elektromobilov. Celková výška investície môže dosiahnuť až desať miliónov eur. TASR to uviedla riaditeľka odboru marketingovej komunikácie Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Simona Čerešníková.

Predpokladaný začiatok výroby v logisticko-priemyselnom parku spoločnosti CTP Slovakia je naplánovaný na druhý kvartál 2026. „Agentúra SARIO zachytila investičný dopyt v januári 2025. Investor sa predtým zúčastnil na investičnom webinári organizovanom agentúrou a mal pozitívnu referenciu na činnosť SARIO od inej etablovanej spoločnosti,“ priblížila Čerešníková. Konzultanti agentúry podľa jej slov poskytli investorovi komplexné informácie o investičnom prostredí na Slovensku vrátane možností regionálnej investičnej pomoci a vytypovali možné lokality na umiestnenie projektu v rámci SR.

Čínska spoločnosť si prenajala v trnavskom logisticko-priemyselnom parku 5100 štvorcových metrov výrobných priestorov. „Táto investícia potvrdzuje, že Slovensko ponúka ideálnu kombináciu infraštruktúry, talentu a podnikateľského prostredia pre úspech medzinárodných high-tech firiem,“ podčiarkol Jan Rakovsky zo spoločnosti CTP Slovakia.
