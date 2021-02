SARIO: Komunikácii so zákazníkmi dominujú technologické inovácie

Bratislava 2. februára (TASR) - Pandémia ochorenia COVID-19 sa stala katalyzátorom presunu zákazníkov do online prostredia. Čoraz viac spoločností tak prináša do svojej komunikácie konverzačné technológie na báze umelej inteligencie, pokročilé vyhľadávacie mechanizmy a iné inovácie, ktorých úlohou je zlepšiť a zjednodušiť celkový zážitok a dojem klienta. V utorok to uviedla Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), ktorá prostredníctvom webinára poskytla priestor na prezentáciu niektorým slovenským spoločnostiam z tejto oblasti.



Prvým nezávislým inštitútom svojho druhu na Slovensku, ktorý sa zaoberá výskumom inteligentných technológií - umelej inteligencie a viacerých oblastí informatiky a IT, je Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT). Podľa vedúceho výskumu Michala Kompana je víziou inštitútu "koncentrácia talentov na rozvoj inovácií v priemysle a zvyšovanie ich dostupnosti na Slovensku, či už ponukou možností mladým ľuďom zostať alebo sa vrátiť späť na Slovensko a budovať excelentný výskum v oblasti inteligentných technológií".



Na webinári sa predstavilo aj dizajnérske štúdio Lighting Beetle, ktoré kombinuje dizajn zameraný na človeka, technológie a biznis, tiež globálne úspešná slovenská spoločnosť Touch4IT či slovenská pobočka najväčšej súkromne vlastnenej spoločnosti na svete venujúcej sa konverzačnej umelej inteligencii IPsoft a jej hlavný projekt Amelia.



Inovačné služby SARIO prepájajú potreby klientov agentúry, investorov a globálne spoločnosti so slovenskými technologickými spoločnosťami, ktoré sú schopné inovovať nielen ich výrobné procesy. Od vzniku platformy inovačných služieb v septembri 2017 agentúra zorganizovala celkovo 24 inovačných podujatí. V priemere každá desiata prezentácia slovenskej firmy viedla k získaniu pilotného inovačného projektu - zákazky, ktorých aktuálne agentúra eviduje 15.