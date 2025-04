SARIO: Minulý rok bol pre SR úspešný pri lákaní investícií

Bratislava 19. apríla (TASR) - Rok 2024 bol pre Slovensko úspešný z hľadiska prilákania investícií aj podpory exportu. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zaznamenala 12-percentný rast v počte úspešne ukončených investičných projektov a prostredníctvom svojich nástrojov podporila stovky exportérov, zhodnotila agentúra vo svojej výročnej správe.



„Uplynulý rok jasne ukázal, že Slovensko dokáže prilákať investície v kľúčových sektoroch, ako je elektromobilita a technológie s vysokou pridanou hodnotou. Tieto úspechy sú výsledkom intenzívnej spolupráce medzi štátnymi inštitúciami a dôkazom, že Slovensko je spoľahlivým partnerom na globálnej úrovni. SARIO úspešne uzatvorila 28 investičných projektov s celkovou hodnotou 1,7 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 38 % z hľadiska výšky investícií oproti roku 2023,“ vyčíslil generálny riaditeľ Róbert Šimončič.



Projekty s vysokou pridanou hodnotou, čiže technologické centrá, centrá zdieľaných služieb a strategické projekty priemyselnej výroby, tvorili 25 %. Uzavreté projekty prispejú k vytvoreniu 3599 priamych pracovných miest a tisícky ďalších v rámci dodávateľských sietí, zhodnotil Šimončič. „Z úspešne uzavretých investičných projektov môžeme vyvodiť niekoľko dôležitých trendov. Jedným z nich je trend pretrvávajúcej transformácie automobilového priemyslu na e-mobilitu - 11 projektov pochádza z oblasti elektromobility, pričom vytvoria až 60 % nových miest a tvoria 90 % objemu investícií,“ doplnil generálny riaditeľ.



Čoraz viac investorov sa taktiež podľa neho vzhľadom na celkový nedostatok pracovnej sily v Európe sústredí na lokality s vyššou nezamestnanosťou a menšou saturáciou firiem. Až 96 % by sa pritom malo realizovať mimo Bratislavského kraja, 50 % by malo smerovať do regiónov stredného a východného Slovenska.



Agentúra skonštatovala, že slovenské trhy vlani uspeli aj na globálnych trhoch. „Počas roka 2024 podporila Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu prezentáciu slovenských firiem na ôsmich medzinárodných veľtrhoch, vytvorila obchodné príležitosti počas 29 podnikateľských misií a zorganizovala deväť kooperačných podujatí SARIO. Tieto podujatia prepojili viac ako 1100 slovenských firiem z rôznych oblastí priemyslu vrátane vesmírnej ekonomiky so zahraničnými,“ uzavrel Šimončič.