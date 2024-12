SARIO otvára výzvu pre malé a stredné podniky za 675.000 eur

Bratislava 13. decembra (TASR) - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) otvára výzvu na získanie voucherov, ktoré pomôžu malým a stredným podnikom (MSP) zúčastniť sa na medzinárodných veľtrhoch a výstavách podľa individuálneho výberu. Získať môžu voucher do výšky 10.000 eur, o čom SARIO informovala v piatok.



Na výzvu je celkovo alokovaných 675.000 eur. "Podpora individuálnej prezentácie výrobkov a služieb slovenských MSP v zahraničí otvára nové príležitosti na ich prienik na globálny trh a priestor na nadviazanie spoluprác so zahraničnými obchodnými partnermi. V rámci tejto výzvy je možné jedenkrát získať finančnú pomoc do výšky 10.000 eur na pokrytie výdavkov na výstavnú plochu či iných poplatkov organizátora výstavy," uviedla agentúra.



Financie sa budú poskytovať formou refundácie výdavkov. Oprávneným obdobím na realizáciu vouchera je obdobie od 1. februára do 31. decembra budúceho roka. Žiadosti na webovej stránke SARIO bude možné predkladať od 7. januára budúceho roka.