SARIO: Počas International Business Day absolvovali firmy 515 rokovaní

Bratislava 11. mája (TASR) - V rámci tohtoročného International Business Day absolvovalo 151 firiem spolu 515 rokovaní o budúcej obchodnej spolupráci. Uviedla to v súvislosti so stredajším (10. 5.) medzinárodným kooperačným podujatím International Business Day 2023, organizovanom v Bratislave Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) senior projektová manažérka Renáta Pozdechová.



Okrem viac ako stovky slovenských firiem a početne zastúpenej Českej republiky sa podľa jej informácií podujatia zúčastnili aj firmy z ďalších desiatich krajín sveta. Podujatie sa konalo pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave a Ministerstvom priemyslu a obchodu ČR.



Spresnila, že International Business Day 2023 otvoril generálny riaditeľ SARIO Robert Šimončič. Poďakoval za vynikajúcu dlhoročnú spoluprácu s Českou republikou Rudolfovi Jindrákovi, veľvyslancovi ČR na Slovensku, a zdôraznil, že aj účasť firiem svedčí o tom, že prepojenie českých a slovenských firiem, priemyslu a obchodu, je veľmi silné.



"My ako SARIO budujeme mosty a či už firmy po týchto mostoch prejdú, je na nich. Tieto mosty treba stavať aj medzi SR a ČR, aj keď to vyzerá tak, že sme prirodzene prepojení. Priestor nielen na spoločný obchod je stále veľký, rovnako ako aj napríklad na spoločný vývoj spoločných produktov, systémov atď., pričom následne môžeme spoločne atakovať ďalšie trhy," povedal Šimončič.



Jindrák pripomenul vzájomné historické prepojenie oboch krajín a "jednu veľkú nadštandardnosť - možnosť hovoriť vlastným jazykom pri našich vzájomných vzťahoch a pri biznise".



Pozdechová dodala, že na 23. novembra 2023 pripravuje SARIO Slovak Industry Vision Day 2023. Okrem bilaterálnych rokovaní budú mať účastníci možnosť aktívne sa zapojiť aj do odborných diskusií, spoznať atraktívne inovatívne projekty, absolvovať individuálne konzultácie z oblasti exportu, financovania investovania a podobne.