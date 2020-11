SARIO: Problémy firiem môže vyriešiť spolupráca s univerzitami

Bratislava 3. novembra (TASR) - Praktické úlohy z podnikateľského prostredia budú v rámci bakalárskych, diplomových a dizertačných prác riešiť študenti slovenských univerzít. Umožní im to projekt Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 3.0, ktorý už tretíkrát spúšťa Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Informovala o tom Renáta Pozdechová z odboru marketingovej komunikácie SARIO.



Okrem tém bakalárskych, diplomových a dizertačných prác, môžu firmy agentúre do 5. novembra predkladať aj návrhy oblastí pre vytvorenie spoločných výskumno-vývojových projektov s fakultami, ako aj ponúkať stáže študentom slovenských univerzít.



SARIO následne spáruje témy predložené firmami s relevantnými fakultami a pripraví online kooperačné podujatia, na ktorých budú mať výskumníci, profesori a študenti možnosť s firmami nadviazať priamy kontakt a naštartovať svoju spoluprácu. Firmy tak získajú možnosť nadviazať nové partnerstvá s univerzitami, podchytiť si mladé perspektívne talenty, spropagujú sa medzi budúcimi potenciálnymi zamestnancami, a tiež im spolupráca s univerzitami prinesie nové možnosti rozvoja v oblasti inovácií a výskumu.



Spolupráca vysokých škôl a praxe je podľa generálneho riaditeľa SARIO Róberta Šimončiča jedným z pilierov vyspelej vedomostnej ekonomiky, pričom Slovensko v štatistikách v tomto ohľade výrazne zaostáva. "Prevláda názor, že pre vysoké školy a firmy je spolupráca niekedy zložitá. My sme sa ale stretli s veľkým záujmom zo strany firiem aj fakúlt o tento projekt. Spolupráca bola veľmi konštruktívna a veríme, že tomu tak bude i v tomto ročníku," povedal Šimončič.



Do aktuálneho ročníka projektu sa zapojilo šesť fakúlt z celého Slovenska. Okrem bratislavskej Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sú to aj Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, Strojnícka fakulta a Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.