SARIO: Slovenské firmy sú životaschopné, majú v Číne šance

Peking 8. novembra (TASR) – Slovenské firmy sú viac životaschopné ako podniky vo väčších krajinách. Musia sa totiž vzhľadom na veľkosť Slovenska viac prispôsobovať globálnemu trhu. Spolu s čínskymi firmami môžu slovenskí podnikatelia vytvoriť tandem, ktorý môže byť úspešný nielen v Číne, ale aj za jej hranicami. Povedal to v piatok na stretnutí slovenských a čínskych podnikateľov v pekinskom inovačnom hube Innoway vedúci strategických projektov Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Milan Gavlák.



Podľa Gavláka má pre čínske firmy zmysel podnikať na Slovensku, pretože krajina už preukázala, že tu môžu podnikať korporácie z celého sveta či už v oblasti výroby, v oblasti zdieľaných služieb, alebo v oblasti IT. "Takisto dáva zmysel, aby slovenské firmy chodili do Číny. Jednak dostanú prístup na obrovský trh, zároveň si myslím, že v spolupráci s čínskymi firmami, ktoré si museli takisto prejsť relatívne turbulentné obdobie, spolu vytvoriť tandem, ktorý bude úspešný nielen v Číne, ale možno v celej juhovýchodnej Ázii," povedal Gavlák.



Podnikateľský hub Innoway je sústredený na jednej ulici, kde sídli 45 inkubátorov a akcelerátov, teda miest, ktoré pomáhajú malým firmám s unikátnymi nápadmi, aby sa dokázali presadiť aj v praxi. Od jeho založenia tu pôsobilo takmer 3500 startupov, z toho viac ako 400 so zahraničnou účasťou. Dve firmy sa vypracovali medzi takzvaných jednorožcov, čo je označenie analytikov pre startupy, ktoré investori oceňujú na viac ako na jednu miliardu dolárov (902,77 milióna eur).



A práve na úspešnosť Číny v tejto oblasti upozornil slovenských podnikateľov riaditeľ Innoway Tim Luan. Čína v tomto roku predbehla USA v počte začínajúcich jednorožcov. Podľa prieskumnej spoločnosti Hurun Report bolo v júni 2019 z celkového počtu 494 najhodnotnejších startupov na svete až 206 z Číny. "Samotný Peking mal 87 týchto startupov," povedal Luan. Čína tiež okrem iného masívne rozvíja najnovšiu 5G sieť a smart riešenia mestských aglomerácií.



Podľa podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho sa slovenské firmy, ktoré sa na fóre zúčastnili, môžu inšpirovať Čínou a podobný inovačný hub vytvoriť aj u nás. "Prezentovali sa na ňom príklady dobrej praxe, od ktorých sa môžu naši podnikatelia odraziť a spolupracovať v oblasti inovácií," vysvetlil Raši a dodal, že pre podporu rozvoja vzájomného biznisu bola v Pekingu vytvorená osobitná pozícia inovačného diplomata.



(Osobitný spravodajca Vlastimil Rezek)