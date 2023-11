SARIO: Témou Slovak Industry Vision Day 2023 bude udržateľný priemysel

Bratislava 9. novembra (TASR) - Témou medzinárodného biznis fóra Slovak Industry Vision Day 2023, ktoré sa uskutoční 23. novembra, bude udržateľný priemysel. Na podujatí budú môcť slovenské firmy nájsť obchodné príležitosti. Informovala o tom Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), ktorá je organizátorom.



Podujatie okrem pripraveného harmonogramu plánovaných stretnutí firiem a inštitúcií predstaví udržateľnosť a Environmental, Social, Governance (ESG) ako kľúčové faktory úspechu firiem.



"Od budúceho roka budú musieť väčšie slovenské firmy zhromažďovať a vyhodnocovať údaje z oblasti ekológie, udržateľnosti, sociálnej a korporátnej zodpovednosti, ktoré sú zahrnuté pod skratkou ESG. Tieto reporty budú mať vplyv na fungovanie slovenských firiem, na ich možnosti financovania i výber obchodných partnerov a dodávateľov," objasnila SARIO.



Firmy sa na podujatí budú môcť dozvedieť, ako a kedy riešiť audit a reporting v kontexte európskej legislatívy, aký vplyv má ESG reporting na zapojenie sa do dodávateľských reťazcov, ako aj na získanie výhod zeleného financovania. Čaká ich tiež oboznámenie s implementáciou a jej vplyvom na malé a stredné podniky.



Firmy taktiež budú môcť konzultovať tieto témy s partnermi podujatia a účastníkmi panelových diskusií, ale aj s desiatkami slovenských a zahraničných firiem. "Podujatie prináša i možnosť rokovať so zástupcami vybraných veľvyslanectiev akreditovaných pre SR, predstaviteľmi obchodných komôr, ako aj s konzultantmi SARIO, ktorí budú poskytovať účastníkom fóra počas celého dňa individuálne poradenstvo," dodala agentúra.



Registrácia na podujatie bude otvorená do 13. novembra tohto roka. Medzinárodné biznis fórum sa organizuje pod záštitou Ministerstva hospodárstva (MH) SR.