Dvadsaťdva investičných projektov môže priniesť 2700 pracovných miest

Bratislava 8. novembra (TASR) - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v tomto roku uzavrela už 22 nových investičných projektov, ktoré by mohli vytvoriť až 2700 nových pracovných miest. Celková výška investícií v týchto projektoch môže dosiahnuť približne 270 miliónov eur. V pondelok o tom informovala SARIO s tým, že ku koncu septembra bol počet uzavretých projektov vyšší ako za celý minulý rok.



„Nové uzavreté projekty prinášajú Slovensku pridanú hodnotu. Rast kvality nastáva vďaka projektom z oblasti elektromobility, ale nové trendy v príleve investícií na Slovensko zachytávame vo všeobecnosti aj v oblasti sofistikovaných IT centier, procesného vývoja, výroby medicínskych či ochranných prostriedkov,“ uviedol generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič. Agentúra sa podľa jej šéfa dostáva aj do nových oblastí ako herný, letecký či vesmírny priemysel.



K úspešne uzavretým projektom patria expanzie firiem Nestlé Slovensko, spoločnosti Eltek, nový závod nemeckej skupiny Vaillant Group či nové technologické centrum firmy Schäffler. Nový závod vybuduje aj spoločnosť Eminox, expandovať bude aj firma Leyard a pribudne aj nové technologické centrum spoločnosti Masam R&D. Značná časť nových investícií smeruje do regiónov s vyššou nezamestnanosťou. Nové pracovné miesta tak budú pribúdať najmä v Prešovskom, Nitrianskom, Košickom a Žilinskom kraji. Uzavreté investičné projekty na Slovensko prichádzajú z krajín ako napríklad Belgicko, Južná Kórea, Nemecko, Nórsko, Čína či Veľká Británia.



SARIO pokračuje aj v podpore slovenských firiem pri presadzovaní sa na zahraničných trhoch. Okrem podnikateľských misií agentúra zorganizovala aj vlastné kooperačné podujatia ako Slovenská kooperačná burza a Central Europe Business Day. Desiatky slovenských firiem dostali možnosť prezentovať svoje portfólio produktov a služieb v rámci Podpory internacionalizácie malých a stredných podnikov, na medzinárodných veľtrhoch a výstavách v Nemecku, Ruskej federácii, Kazachstane, Francúzsku či Spojených arabských emirátoch v rôznych sektoroch.



SARIO je aktívna aj v podpore slovenských firiem na svetovej výstave EXPO 2020 v Dubaji. Agentúra už zrealizovala tri z 11 podnikateľských misií a aktuálne intenzívne pracuje na príprave odborného obsahu a B2B rokovaní pre zvyšné misie plánované počas svetovej výstavy, na ktorej je agentúra jedným z kľúčových partnerov Ministerstva hospodárstva SR. Ide o misie zamerané na tradičné sektory letectvo, strojárstvo, ale aj na nové sektory, akými sú inovácie, vodík, kyberbezpečnosť či mobilita budúcnosti.