SARIO v roku 2025 uzatvorilo 33 projektov za vyše 439 miliónov eur
Z toho osem projektov predstavujú expanzie už etablovaných spoločností, ktoré sa rozhodli ďalej rozvíjať svoje aktivity na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v roku 2025 úspešne uzatvorila 33 investičných projektov v hodnote viac ako 439 miliónov eur s potenciálom vytvoriť takmer 3300 pracovných miest. Z toho osem projektov predstavujú expanzie už etablovaných spoločností, ktoré sa rozhodli ďalej rozvíjať svoje aktivity na Slovensku, čo predstavuje signál dôvery a stability investičného prostredia. Uviedla to agentúra vo výročnej správe za minulý rok.
„Služby SARIO a starostlivosť o etablovaných investorov majú pre Slovensko veľmi konkrétny prínos a záujem o ne rastie. Naše skúsenosti ukazujú, že proaktívna komunikácia a riešenie potrieb firiem vedú k identifikácii nových investičných a expanzných príležitostí. Vlani sme realizovali takmer stovku stretnutí s investormi a identifikovali 32 expanzných plánov, čo potvrdzuje, že táto agenda nie je formálna,“ uviedol Egon Zorád, generálny riaditeľ SARIO.
K výsledkom agentúry prispela aj úzka spolupráca s viacerými relevantnými inštitúciami. SARIO dlhodobo spolupracuje s Kanceláriou prezidenta SR, Úradom vlády SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR aj samosprávami, najmä pri podnikateľských misiách a strategických investičných projektoch. Taktiež má spoločný projekt, Slovenskú vesmírnu kanceláriu, s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a synergicky koordinuje svoje aktivity aj s mnohými domácimi a zahraničnými partnermi, priemyselnými zväzmi či obchodnými komorami.
Agentúra SARIO posilňovala podporu exportu smerom k rýchlo rastúcim trhom v Ázii, Afrike či na Blízkom východe prostredníctvom komplexných služieb. Vlani pripravila na mieru pracovný program podnikateľským delegáciám sprevádzajúcim vysokých štátnych predstaviteľov, poskytla služby vystavovateľom na veľtrhoch, účastníkom seminárov, kooperačných podujatí, ako aj záujemcom o dodávateľsko-odberateľskú spoluprácu či proexportné nástroje.
„Podpora exportu slovenských firiem tvorí významnú časť našich aktivít. Minulý rok sme pripravili stovku podujatí na podporu exportu, vytvorili priestor na tisíce obchodných rokovaní a obslúžili stovky ďalších slovenských aj zahraničných firiem. Obzvlášť nás teší pozitívna spätná väzba od týchto firiem, ktorá nás motivuje pokračovať v práci,“ podčiarkol Zorád.
Poznamenal, že rok 2026 je pre agentúru SARIO významným míľnikom, pretože 1. októbra 2026 si agentúra pripomenie 25 rokov svojho pôsobenia. Agentúra do konca roka 2025 uzavrela 720 investičných projektov v hodnote 18,1 miliardy eur, ktoré vytvorili 154.000 pracovných miest, a zrealizovala viac ako 2000 proexportných podujatí.
„Služby SARIO a starostlivosť o etablovaných investorov majú pre Slovensko veľmi konkrétny prínos a záujem o ne rastie. Naše skúsenosti ukazujú, že proaktívna komunikácia a riešenie potrieb firiem vedú k identifikácii nových investičných a expanzných príležitostí. Vlani sme realizovali takmer stovku stretnutí s investormi a identifikovali 32 expanzných plánov, čo potvrdzuje, že táto agenda nie je formálna,“ uviedol Egon Zorád, generálny riaditeľ SARIO.
K výsledkom agentúry prispela aj úzka spolupráca s viacerými relevantnými inštitúciami. SARIO dlhodobo spolupracuje s Kanceláriou prezidenta SR, Úradom vlády SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR aj samosprávami, najmä pri podnikateľských misiách a strategických investičných projektoch. Taktiež má spoločný projekt, Slovenskú vesmírnu kanceláriu, s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a synergicky koordinuje svoje aktivity aj s mnohými domácimi a zahraničnými partnermi, priemyselnými zväzmi či obchodnými komorami.
Agentúra SARIO posilňovala podporu exportu smerom k rýchlo rastúcim trhom v Ázii, Afrike či na Blízkom východe prostredníctvom komplexných služieb. Vlani pripravila na mieru pracovný program podnikateľským delegáciám sprevádzajúcim vysokých štátnych predstaviteľov, poskytla služby vystavovateľom na veľtrhoch, účastníkom seminárov, kooperačných podujatí, ako aj záujemcom o dodávateľsko-odberateľskú spoluprácu či proexportné nástroje.
„Podpora exportu slovenských firiem tvorí významnú časť našich aktivít. Minulý rok sme pripravili stovku podujatí na podporu exportu, vytvorili priestor na tisíce obchodných rokovaní a obslúžili stovky ďalších slovenských aj zahraničných firiem. Obzvlášť nás teší pozitívna spätná väzba od týchto firiem, ktorá nás motivuje pokračovať v práci,“ podčiarkol Zorád.
Poznamenal, že rok 2026 je pre agentúru SARIO významným míľnikom, pretože 1. októbra 2026 si agentúra pripomenie 25 rokov svojho pôsobenia. Agentúra do konca roka 2025 uzavrela 720 investičných projektov v hodnote 18,1 miliardy eur, ktoré vytvorili 154.000 pracovných miest, a zrealizovala viac ako 2000 proexportných podujatí.