SARIO vlani uzatvorila 33 investičných projektov za vyše 439 mil. eur
Majú potenciál vytvoriť takmer 3300 nových pracovných miest.
Autor TASR
Bratislava 10. februára (TASR) - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) vlani uzatvorila 33 investičných projektov v celkovej hodnote viac ako 439 miliónov eur s potenciálom vytvoriť takmer 3300 nových pracovných miest. Okrem rozširovania výrobných kapacít sa investície zameriavali na vznik technologických centier a centier zdieľaných služieb prinášajúcich pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou, uviedla v utorok agentúra.
„Za merateľnými výsledkami vidíme konkrétne firmy, pracovné miesta a nové príležitosti pre Slovensko. Do roku 2026 vstupujeme s jasným cieľom: udržať kvalitu investícií, pomáhať firmám rásť a aktívne vytvárať príležitosti pre ďalší rozvoj slovenskej ekonomiky,“ povedal generálny riaditeľ agentúry Egon Zorád.
Agentúra sa zamerala na kvalitné investície, regionálny rozvoj a podporu slovenských exportérov. Rok 2025 podľa SARIO potvrdil, že Slovenská republika si aj v náročnom globálnom prostredí dokáže udržať dôveru i záujem investorov a zároveň podporovať rast a internacionalizáciu domácich firiem. Portfólio 69 rozpracovaných projektov v hodnote viac ako 4,9 miliardy eur potvrdzuje diverzifikáciu priemyslu, záujem o regióny stredného a východného Slovenska a atraktivitu Slovenska pre kapitálovo náročné investície.
Významnú časť aktivít agentúry tvorila aj podpora exportu a internacionalizácie. Prostredníctvom viac ako stovky vlastných podujatí, podnikateľských misií, prezentácií na veľtrhoch a výstavách či kooperačných akcií vytvorila agentúra priestor pre tisíce obchodných rokovaní pre viac ako 2000 firiem a poskytla informácie ďalšej tisícke v rámci pro-exportného vzdelávania.
Cieľom týchto aktivít bolo pomôcť firmám rozširovať exportné teritóriá, ale aj zavádzať nové technológie a zvyšovať ich schopnosť presadiť sa v medzinárodnej konkurencii. Popri investíciách a exporte sa agentúra venovala aj dlhodobým zdrojom rastu. Projekt Prax pre univerzity, riešenia pre firmy prepájal akademický a podnikateľský sektor a podporil vznik inovatívnych riešení a kvalitných pracovných miest v regiónoch. Aktivity Slovenskej vesmírnej kancelárie posilnili profil Slovenska ako relevantného technologického partnera v oblasti vesmírneho priemyslu.
