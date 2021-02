Bratislava 5. februára (TASR) - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) vlani uzavrela 15 investičných projektov s možnosťou vytvoriť až 2900 nových priamych pracovných miest. Agentúra zrealizovala aj viac ako 60 podujatí na podporu exportu a internacionalizácie malých a stredných podnikov (MSP) pre takmer 1200 slovenských spoločností. Tieto výsledky sa agentúre podarilo v čase celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19 dosiahnuť najmä presunom aktivít do online priestoru, informovala v piatok SARIO.



Sumárna výška investícií by mala dosiahnuť až 697 miliónov eur. Najviac projektov sa podarilo uzavrieť v automobilovom a strojárskom priemysle. Zahraniční investori pochádzajú najmä z Európy, avšak agentúra zaznamenala aj viacero investičných projektov slovenských spoločností.



"Reakcia SARIO na nové podmienky bola promptná a výsledky dokazujú, že aj efektívna. Tím agentúry dokázal vďaka svojej odbornosti, kompetentnosti a profesionálnej sieti kontaktov posúvať veci vpred," skonštatoval generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič. Slovensko je podľa agentúry naďalej atraktívnou lokalitou pre inovatívne aj kapitálovo intenzívne investície. Uzavreté investičné projekty roka 2020 potvrdzujú trend v prospech kapitálovo náročných investícií a stabilný nárast podielu projektov s vysokou pridanou hodnotou.



Agentúra SARIO celkovo v rámci proexportných služieb a internacionalizácie MSP v minulom roku poskytla služby pre takmer 1400 spoločností a zorganizovala 62 podujatí. Spoločnosti tak získali možnosť vzdelávať sa, spoznať aktuálne exportné príležitosti vo vybraných teritóriách, či nadviazať nový obchodný kontakt. "Naše firmy sa nestratili ani po presune aktivít do online priestoru. Potvrdili svoj potenciál, postavenie a kvalitu, úspešne sa zapojili do dodávateľských reťazcov etablovaných investorov a presadili sa aj v silnej medzinárodnej konkurencii," uzavrel Šimončič.