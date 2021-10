SARIO za 20 rokov existencie pomohla vytvoriť 132.000 pracovných miest

Bratislava 2. októbra (TASR) - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) počas 20 rokov svojej existencie úspešne ukončila viac ako 580 investičných projektov v hodnote vyše 12,6 miliardy eur. Vďaka týmto projektom mohlo vzniknúť až 132.600 priamych pracovných miest po celom Slovensku vrátane menej rozvinutých regiónov, uviedla SARIO. Agentúra vznikla 1. októbra 2001 a mala za úlohu zrýchliť rozvoj Slovenska, podporiť zamestnanosť a zvýšiť vývoz krajiny.



Agentúra v ostatných rokoch úspešne napĺňa požiadavku umiestňovania investícií do regiónov mimo Bratislavského kraja, čím prispieva k rastu životnej úrovne a zníženiu regionálnych rozdielov na celom Slovensku. Okrem podpory regiónov sa SARIO darí na Slovensko lákať investície s vyššou pridanou hodnotou. Ide o projekty technologických centier, centier strategických služieb a projekty priemyselnej výroby technicky vyspelých výrobkov napríklad v oblasti robotiky.



Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) vníma agentúru SARIO ako dôležitého partnera pri rokovaniach s podnikateľmi. "Pri aktivitách tejto agentúry pritom nehrajú rolu vzdialenosti, hranice, rozdielne jazyky, a ako sa ukázalo, ani celosvetová pandémia," konštatoval Sulík.



Slovensko v súčasnosti napriek problémom s pandémiou potvrdilo, že je atraktívnou investičnou destináciou. Podľa generálneho riaditeľa SARIO Róberta Šimončiča tomu napomáha aj vylepšovanie podnikateľského prostredia prostredníctvom prijímaných opatrení na znižovanie administratívnej záťaže, ale tiež rozširovanie a vylepšovanie služieb agentúry. Tá funguje nielen ako konzultačná spoločnosť, ale aj ako hnací motor slovenskej ekonomiky, pokiaľ ide o rastúcu produkciu a pridanú hodnotu.



Agentúre sa darí nielen v investíciách, ale pomáha Slovensku aj v zahraničnom obchode. V spolupráci so SARIO uzavreli tisícky slovenských spoločností nové obchodné zmluvy a kontrakty so zahraničnými aj domácimi partnermi. K nadviazaniu nových obchodných príležitostí došlo počas 1850 podnikateľských misií, kooperačných podujatí, medzinárodných veľtrhov, tisícok individuálnych konzultácií či stoviek vzdelávacích seminárov. Od roku 2017 agentúra SARIO v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov podporila viac ako 1100 takýchto slovenských firiem sumou takmer tri milióny eur.



Medzi najvýznamnejšími investíciami, na ktorých sa SARIO spolupodieľala, sú všetky štyri slovenské automobilky, zvolenský Kronospan, investícia v SCP Ružomberok, Getrag Ford v Kechneci či Amazon v Seredi. Podiel projektov s vyššou pridanou hodnotou vzrástol za posledných desať rokov približne z desatiny takmer na polovicu zo všetkých projektov.