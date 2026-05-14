SaS a Hnutie Slovensko kritizujú hádky koalície o opatreniach

Na snímke poslanec NRSR Marián Viskupič (SaS) počas hlasovania na 40. schôdzi NR SR v Bratislave 21. októbra 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Kým SaS niektoré návrhy víta a avizuje, že ich v parlamente podporí, Hnutie Slovensko si chce počkať na komplexný balík.

Autor TASR
Bratislava 14. mája (TASR) - Opozičné strany SaS a Hnutie Slovensko kritizujú protichodné vyjadrenia koaličných partnerov k prorastovým opatreniam, o ktorých má vo štvrtok rokovať koaličná rada. Kým SaS niektoré návrhy víta a avizuje, že ich v parlamente podporí, Hnutie Slovensko si chce počkať na komplexný balík. Zástupcovia strán o tom hovorili na svojich tlačových konferenciách.

Vyzývame vládu, aby konečne prestali s hádkami, aby konečne prijali prorastové opatrenia. Bez odkladov. Včera bolo neskoro, pred rokom bolo neskoro, ale nech ich prijmú aspoň od 1. júla. Nech ich prijmú s jasným harmonogramom a my sme skutočne pripravení dobré návrhy podporiť,“ vyhlásil podpredseda SaS Marián Viskupič s tým, že viaceré návrhy má v programe aj ich strana. Za rozumné označil napríklad zrušenie transakčnej dane, možnosť založenia živnosti od 16 rokov, zníženie odvodov, nezdaňovanie reinvestovaného zisku, zníženie cien energií pre firmy aj zrušenie rekreačných poukazov.

K rušeniu rekreačných poukazov sa Hnutie Slovensko vyjadrilo negatívne. „Ak chce táto vládna koalícia nazývať prorastovými opatreniami to, že ide ľuďom siahnuť na dôchodky, alebo že im zase zoberie ďalšie výhody vo forme rekreačných poukazov, tak to je len zase ďalšie zdieranie ľudí,“ uviedol člen predsedníctva Hnutia Slovensko Július Jakab.
