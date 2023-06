SaS a JDS podpísali memorandum o spolupráci

Bratislava 9. júna (TASR) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) a Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) podpísali v piatok memorandum o spolupráci. Jeho súčasťou je napríklad to, že si budú vzájomne pripomienkovať návrhy, program a zaujímať k nim stanoviská.



"Práve na základe rozhovorov s predstaviteľmi JDS sme zaradili do nášho programu viacero bodov. Rozumieme zúfalej situácií 80 - 90 ročných stareniek a deduškov, ktorých dôchodky boli roky valorizované iba o nízku dôchodcovskú infláciu, kým priemerné dôchodky a novopriznané dôchodky výrazne narástli," uviedol v tejto súvislosti poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Peter Cmorej.



Deklaroval, že strana súhlasí a bude presadzovať, aby sa najnižšie dôchodky zvyšovali rýchlejšie ako nadpriemerné dôchodky. Rozumie aj obave seniorov, že dôchodkový vek by sa mohol v budúcnosti zvyšovať viac ako roky prežité v zdraví. "Zapracoval som túto podmienku maximálneho zvyšovania dôchodkového veku o roky prežité v zdraví aj do nášho návrhu Ústavného zákona o dôchodkoch," doplnil Cmorej. SaS je podľa neho jediná strana, ktorá má jasný a vykonateľný program v oblasti dôchodkov.



Pre JDS je podľa jej predsedu Michala Kotiana dôležitá každá spolupráca, ktorá je založená na korektnom prístupe a vzájomnej podpore a dohode. "Aj dnešný podpis memoranda o spolupráci je obojstranný prejav vôle pomoci všetkým seniorom. Sme otvorení spolupráci s každým, kto je ochotný podporovať opatrenia pre seniorov. Veríme, že takto chápe tieto partnerstvá aj široká verejnosť. Máme otvorenú komunikáciu pre všetkých a nerobíme rozdiely," priblížil.



Ďalšie rokovania sú podľa neho ešte otvorené. "Radi by sme čo najviac našich požiadaviek v prospech seniorov preniesli do volebných programov čo najväčšieho počtu politických strán," dodal Kotian.



Strany memoranda sa v rámci spolupráce zaväzujú bezodplatne a dobrovoľne vzájomne podporovať pri presadzovaní spoločných cieľov, pripomienkovať návrhy, program a zaujímať k nim stanoviská, spolupracovať na dobrovoľnej báze pri organizovaní spoločenských, kultúrnych a športových podujatí na regionálnej, okresnej, krajskej a celoslovenskej úrovni. Rovnako aj vzájomne si vymieňať informácie najmä v oblasti ekonomiky, financií, kultúry, športu a spoločenských tém a spolupracovať na projektoch v rámci verejného záujmu.