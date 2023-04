SaS: Agrorezort mal o zákaze dovozu obilia z Ukrajiny rozhodnúť skôr

Bratislava 17. apríla (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR na čele s dočasne povereným ministrom Samuelom Vlčanom reagovalo pri zákaze ukrajinského obilia neskoro. Udialo sa tak, navyše, až po tom, keď sa kontaminované obilie z Ukrajiny ocitlo v slovenských mlynoch. Uviedla to opozičná strana SaS.



"Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan nielenže nechráni záujmy spotrebiteľov a podnikateľov, keďže ich šikanuje zbytočnou administratívou, ešte aj ohrozuje ich existenciu lacným obilím z Ukrajiny. Obilniny určené na export do tretích krajín mali byť už dávno počas prechodu naším územím monitorované a ich predaj na Slovensku zakázaný. O zákaze však rozhodlo ministerstvo až dnes po tom, čo tak urobili Poľsko a Maďarsko. Vzhľadom na to, že ministerstvo si povinnosť riadnej kontroly obilnín z Ukrajiny od počiatku neplnilo, je tiež namieste, aby pristúpilo k odškodneniu tých, ktorým dnes nariadilo tieto produkty zlikvidovať," uviedla Jarmila Halgašová, ktorá sa v strane venuje pôdohospodárstvu.



Podľa strany SaS koná ministerstvo pôdohospodárstva už od začiatku vojny na Ukrajiny zmätočne. "Krátko po vypuknutí vojny na Ukrajine prišli predpovede o možnom výpadku obilia pre tieto chudobné časti sveta a o vypuknutí celosvetovej potravinovej krízy. Minister Vlčan však okamžite reagoval nepremysleným zákonom, ktorým poľnohospodárom, potravinárom a obchodníkom uložil povinnosť nahlasovať stavy zásob obilnín a ich vývoz, čo je len ďalšia administratívna záťaž. Jej zavedenie sa ukázalo ako zbytočné a nelogické. Preto som podala koncom minulého roka návrh zákona, ktorým som chcela zúžiť nahlasovaciu povinnosť na prvovýrobcov," dodala Halgašová s tým, že tento zákon však schválený nebol.