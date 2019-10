SaS: Ak budeme vo vláde, ceny za elektrinu by mohli byť nižšie

Bratislava 23. októbra (TASR) - Ak bude opozičná strana Sloboda a solidarita (SaS) po budúcoročných parlamentných voľbách vo vláde, prijme opatrenia, aby ceny za elektrinu zodpovedali skutočným nákladom, neboli zaťažované rôznymi poplatkami a mohli by tak byť nižšie. Uviedli to na stredajšom brífingu SaS jej predseda Richard Sulík a poslanci Národnej rady SR Karol Galek a Anna Zemanová.



"My v SaS odmietame umelé navyšovanie (ceny elektriny) a v podstate zdieranie ľudí. Sme za to, aby cena za elektrinu zodpovedala skutočným nákladom a aby sa do celkovej ceny (elektriny) nepremietali rôzne politické rozhodnutia. Ak bude SaS súčasťou vlády, napravíme tieto chyby vlád Roberta Fica (Smer-SD) z posledných 12 rokov s cieľom, aby celková cena elektriny, a v rámci nej najmä distribučné poplatky, klesli," podčiarkol Sulík.



K zníženiu cien elektriny by podľa Galekových slov, okrem opatrení v energetike, ktoré strana už navrhovala počas tohto volebného obdobia, mohol prispieť aj balíček legislatívnych návrhov SaS, ktoré sa budú prerokúvať ešte na aktuálnej schôdzi NR SR.



"Keď už nič iné, všetky naše zákony, ktoré sme doteraz predkladali, budú pripravené, sú prekonzultované s odborníkmi, sú nachystané v zásuvke a verím, že vo februári budúceho roku dostaneme priestor na to, aby sme ich aj uviedli do praxe," povedal Galek. Galek informoval, že jednu tretinu (32 %) z účtu za elektrinu predstavuje samotná komodita (elektrina), 46 % sú poplatky za dodávku elektriny. "A 22 % z ceny elektriny sú rozhodnutia politikov, ktoré z cien elektriny vieme odstrániť. V strane SaS vieme, ako na to," dodal.



V EÚ podľa Zemanovej nikto nepovedal, že podpora tzv. zelenej energie má byť len na pleciach domácností a podnikov cez ceny elektriny. "Inšpirovali sme sa v ČR a prišli sme s návrhom na tzv. viaczdrojové financovanie tejto podpory. Navrhujeme viaczdrojové financovanie a účelové použitie prostriedkov z Environmentálneho fondu," doplnila Zemanová.



"Konkrétne ide o výnosy z dražieb emisných kvót, z ktorých na zaplatenie dotovania zelenej energie chceme použiť 17,5 %," priblížila. To by pri vlaňajšom príjme Environmentálneho fondu z predaja emisných povoleniek vo výške 229 miliónov eur podľa nej zabezpečilo pre domácnosti v cene elektriny zníženie poplatkov o asi 40 miliónov eur.