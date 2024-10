SaS apeluje na Pellegriniho, aby vetoval konsolidačný balíček

Bratislava 9. októbra (TASR) - Opozičná strana SaS apeluje na prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby vetoval konsolidačný balíček a okrem zástupcov zdravotníkov prijal aj zástupcov živnostníkov, firiem a neziskových organizácií. Uviedla to v stredu strana SaS.



"Prezident Peter Pellegrini po stretnutí so zdravotníkmi vyzýva vládu na dialóg, inak zváži veto konsolidačného balíka. Ten by mal zavetovať ihneď, a to s ohľadom na ľudí, podnikateľov a neziskové organizácie. Schválené konsolidačné opatrenia budú mať totiž dosah na všetkých a najmä na tých najzraniteľnejších. Zdražovanie pocítime všetci. Okrem zdravotníkov sa ozývajú aj firmy a podnikatelia, ktorých transakčná daň zruinuje. Peter Pellegrini by si pred týmto nemal zakrývať oči," povedal predseda strany Branislav Gröhling.



Strana taktiež upozornila, že vláda o konsolidačných opatreniach nerokovala nielen so zdravotníkmi, ale ani s odborármi a zamestnávateľmi. Podpredseda SaS Marián Viskupič sa spýtal, prečo prezident tento chýbajúci sociálny dialóg nekritizuje. Ak Pellegrini túto legislatívu podpíše, bude spoluzodpovedný za historicky najvyššie zdražovanie na Slovensku, doplnil Viskupič.