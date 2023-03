SaS: Budaj by mal v Bruseli hlasovať proti zákazu spaľovacích motorov

Bratislava 15. marca (TASR) – Slovensko by sa malo v diskusiách či v hlasovaní o zákaze predaja nových automobilov so spaľovacím motorom po roku 2035 pridať k Nemecku, Taliansku či Česku a úplný zákaz odmietnuť. V stredu o tom informovala opozičná strana SaS, ktorej sa na rokovaní zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR podarilo presadiť pozmeňujúci návrh. Ten ukladá dočasne poverenému ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi, aby sa "bezodkladne" pridal ku krajinám, ktoré prejavili nesúhlas, a aby hlasoval proti zákazu spaľovacích motorov.



"Na Výbore NR SR pre európske záležitosti bol dnes prijatý môj pozmeňujúci návrh, ktorý ukladá ministrovi životného prostredia, aby sa bezodkladne pridal k Nemecku, Poľsku, Taliansku a Česku, ktoré prejavili svoj nesúhlas, a aby hlasoval proti zákazu spaľovacích motorov, keď sa o tejto otázke bude diskutovať či hlasovať na Rade ministrov EÚ," uviedol poslanec Ján Oravec (SaS).



Európsky parlament schválil zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 na území celej Únie 14. februára. SaS zdôraznila, že s týmto krokom nesúhlasí. Zákaz spaľovacích motorov by podľa liberálov mohol mať za následok nielen vážne ohrozenie našej ekonomiky, ale aj prepustenie desiatok tisíc zamestnancov.