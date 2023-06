SaS bude presadzovať rovnú daň vo výške 19 % aj ochranu hotovosti

Bratislava 12. júna (TASR) - Strana SaS plánuje v novom volebnom období presadzovať zavedenie rovnej dane vo výške 19 % a dôraz kladie aj na boj proti daňovým podvodom. Liberáli chcú tiež rozšíriť úlohy Útvaru hodnoty za peniaze aj na posudzovanie efektívnosti verejných politík či posilnenie finančnej motivácie samospráv. Ďalšími prioritami budú podpora ústavnej ochrany hotovosti či rozvoj podnikateľského prostredia, informovala o tom v pondelok SaS.



"V raste životnej úrovne sme prestali dobiehať priemer Európskej únie rýchlosťou, ktorá by znamenala nádej, že prestanú zo Slovenska odchádzať mladí perspektívni ľudia. Politici si urobili zo štátneho rozpočtu trhací kalendár bez toho, aby si uvedomili, že nie je bezodný a že sú to peniaze nás všetkých," povedal tímlíder SaS pre verejné financie Marián Viskupič.



V oblasti energetiky chce strana zvýšiť dohľad štátu nad dostavbou 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach a presadzovať bude aj nový blok v Jaslovských Bohuniciach. Strana chce zjednodušiť povoľovanie a pripájanie obnoviteľných zdrojov energie a zároveň bude prioritou aj vyššia energetická efektívnosť.



Dôležité je pre liberálov v oblasti dopravy zrýchlenie rekonštrukcie mostov. Zamerať sa chcú aj na výstavbu diaľnic podľa spoločenskej návratnosti. Rozhodujúce bude podľa SaS najmä to, ako sa zvýši rýchlosť a plynulosť dopravy, ako aj životná úroveň a ako sa zlepší životné prostredie.



Tímlíder SaS pre eurofondy Ján Rudolf očakáva, že nová vláda staré eurofondy nevyrieši, no treba sa podľa neho venovať obdobiu 2021 - 2027, z ktorého sa fondy ešte ani nezačali čerpať. Medzi priority strany preto patrí zavedenie princípu 3Z - zjednodušiť, zrýchliť, zefektívniť eurofondy. Tie by mali byť nárokovateľné, a teda žiadatelia po splnení podmienok musia dostať dotáciu.



Všetky lehoty v projektovom cykle by sa mali podľa strany skrátiť na polovicu. Eurofondy treba podľa SaS využiť aj na skvalitnenie IT služieb, a to napríklad na vyriešenie portálu Slovensko.sk, ktorý je vstupnou bránou do sveta elektronických služieb pre občanov.



"Saska má tiež riešenia pre potravinárov, poľnohospodárov, ale tiež riešenia, ktorými dokážeme rozvíjať vidiek," uviedla tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová. Strana sa podľa nej bude venovať vlastníckym a užívacím právam k poľnohospodárskej pôde, aby sa dostala do rúk poľnohospodárov. Podporiť a zjednodušiť chce aj predaj z dvora a plánuje sfunkčniť reformu verejného stravovania s dôrazom na stravovanie v školských jedálňach.