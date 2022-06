SaS by peniaze na krúžkovné použila inak, vracia sa na koaličné rady

Bratislava 21. júna (TASR) – Financie v objeme 500 miliónov eur plánované na tzv. krúžkovné by mali byť použité skôr na zdravotníctvo, školstvo, justíciu a pomoc tým, ktorí sú naozaj odkázaní. Tvrdí to SaS, ktorá by svoje konkrétne návrhy chcela prerokovať s koaličnými partnermi, a preto sa od budúceho týždňa vracia na rokovania koaličných rád.



SaS navrhuje zvýšenie platov v rezorte školstva v objeme približne 190 miliónov eur, necelých 7 miliónov eur na zvýšenie platov v rezorte spravodlivosti a približne 470 miliónov eur pre zdravotníctvo. "Aj z dôvodu, aby sme tieto naše návrhy vedeli prerokovať s našimi koaličnými partnermi, sa od budúceho týždňa vraciame na rokovania koaličných rád," avizoval.



Predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) skonštatoval, že ich návrhy sú za viac ako 500 miliónov eur, chýbajúcu sumu by riešil z dobrého vývoja verejných financií. Zdôraznil, že štát vyberie za rok 2022 o 2,5 miliardy eur viac ako bola realita vlaňajška.



Predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) navrhuje v prípade zdravotníctva zvýšiť platbu za poistenca štátu na 4 %. Upozornila, že pravidelne sa nesystémovo dofinancováva zdravotníctvo. Znamenalo by to podľa nej aj stabilizáciu zdravotníckeho personálu a zvýšenie platov zdravotníkov.



Viskupič zároveň podotkol, že pomoc v súčasnej situácii musí ísť najmä tým najviac zraniteľným. SaS preto navrhla "dáždnik pomoci", ktorý zahŕňa mimoriadne zvýšenie životného minima, rozšírenie okruhu poberateľov príspevku na bývanie, zníženie krátenia dávok v hmotnej núdzi a zvýšenie príspevku na bývanie.