Pondelok 16. marec 2026
SaS chce 19-percentú rovnú daň či nulovú daň z reinvestovaného zisku

.
Na snímke predseda strany SaS Branislav Gröhling. Foto: TASR - Jaroslav Novák

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Bratislava 16. marca (TASR) - Opozičná strana SaS bude presadzovať zrušenie transakčnej dane, zavedenie rovnej dane na úrovni 19 % a tiež zavedenie nulovej dane z reinvestovaného zisku. Tieto opatrenia, ktoré strana predstavila na pondelňajšej tlačovej konferencii, by podľa liberálov mali naštartovať slovenskú ekonomiku.





.

