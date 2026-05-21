< sekcia Ekonomika
SaS chce, aby rodina mohla pomáhať vo firmách s viacerými spoločníkmi
Návrh novely zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní chce do parlamentu priniesť opozičná strana SaS.
Autor TASR
Bratislava 21. mája (TASR) - Pomoc rodinných príslušníkov v spoločnostiach s ručením obmedzeným bez pracovnej zmluvy by mala byť možná, aj ak sú vo firme viac ako dvaja spoločníci. Návrh novely zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní chce do parlamentu priniesť opozičná strana SaS. Informovala o tom na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„Dnes zákon umožňuje rodinnú výpomoc len vo firmách s maximálne dvoma spoločníkmi. Ak však pri generačnej výmene prejde firma na tri deti, zrazu sa prirodzená pomoc rodiča vo firme môže dostať do konfliktu so zákonom,“ vysvetlila odborníčka na rodinné podnikanie Monika Naďová Krošláková, ktorá návrh prezentovala.
Výnimka sa týka blízkych príbuzných, ktorí sú dôchodkovo poistení, poberajú dôchodok alebo sú žiakom či študentom do 26 rokov. Podľa odborníčky ide často napríklad o zakladateľov spoločností, ktorí už podiely preniesli na svoje deti alebo študujúcich potomkov, ktorí takýmto spôsobom môžu získať vzťah k rodinnej firme.
SaS návrh predloží na budúci týždeň a privítala by, ak by ho podporili aj ostatné strany, prípadne si ho osvojila koalícia. „Toto je opatrenie, ktoré nezasahuje do štátneho rozpočtu, ale veľmi významne pomôže rodinným firmám,“ dodala Naďová Krošláková s tým, že o zmenu žiadajú samotní podnikatelia.
„Dnes zákon umožňuje rodinnú výpomoc len vo firmách s maximálne dvoma spoločníkmi. Ak však pri generačnej výmene prejde firma na tri deti, zrazu sa prirodzená pomoc rodiča vo firme môže dostať do konfliktu so zákonom,“ vysvetlila odborníčka na rodinné podnikanie Monika Naďová Krošláková, ktorá návrh prezentovala.
Výnimka sa týka blízkych príbuzných, ktorí sú dôchodkovo poistení, poberajú dôchodok alebo sú žiakom či študentom do 26 rokov. Podľa odborníčky ide často napríklad o zakladateľov spoločností, ktorí už podiely preniesli na svoje deti alebo študujúcich potomkov, ktorí takýmto spôsobom môžu získať vzťah k rodinnej firme.
SaS návrh predloží na budúci týždeň a privítala by, ak by ho podporili aj ostatné strany, prípadne si ho osvojila koalícia. „Toto je opatrenie, ktoré nezasahuje do štátneho rozpočtu, ale veľmi významne pomôže rodinným firmám,“ dodala Naďová Krošláková s tým, že o zmenu žiadajú samotní podnikatelia.