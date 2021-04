SaS chce do programového vyhlásenia vlády presadiť znižovanie daní

Bratislava 12. apríla (TASR) – Popri zavedení výdavkových stropov chce strana SaS v rámci diskusie o novom programovom vyhlásení vlády (PVV) presadiť aj znižovanie daní a odvodov. Hovorí napríklad aj o zakomponovaní daňovej brzdy do zákona o rozpočtovej zodpovednosti.



"Naším cieľom je, aby sme výrazne zvýšili udržateľnosť a efektívnosť verejných financií na Slovensku," skonštatoval poslanec a predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS). Aj z toho dôvodu by podľa neho bolo prospešné, keby sa vláda Eduarda Hegera (OĽANO) zaviazala v PVV k zavedeniu ústavného zákona, ktorého cieľom bude postupné znižovanie celkového daňovo-odvodového zaťaženia na päťročný kĺzavý priemer troch krajín Európskej únie (EÚ) s najnižším celkovým daňovo-odvodovým zaťažením. "Prípadne zakomponovanie daňovej brzdy priamo do zákona o rozpočtovej zodpovednosti," dodal.



Poukázal na to, že zvyšovanie celkového daňovo-odvodového zaťaženia tak bude možné iba po schválení ústavnou väčšinou poslancov Národnej rady (NR) SR. "Okrem iného, musíme prijímať daňové a odvodové zákony tak, aby ich účinnosť bola vždy od 1. januára nasledujúceho roka. Aj toto pomôže všetkým vyvarovať sa chaosu z neustále sa meniacich pravidiel," zdôraznil Viskupič.