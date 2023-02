SaS chce pokračovať v tlaku proti nedeľnému zatvoreniu obchodov

Bratislava 10. februára (TASR) - Snaha zakázať nedeľný predaj sa podľa strany SaS neskončila. Vrátenie návrhu zákona predkladateľom na dopracovanie môže podľa nich viesť k dohode medzi OĽANO a Smerom-SD, aj z toho dôvodu pokračuje v zbere podpisov pod petíciu.



"Keďže bolo predkladateľom zrejmé, že za zákaz nedeľného predaja nie je veľká časť obyvateľstva, návrh odložili v snahe dohodnúť sa so Smerom. Je však zrejmé, že podobný návrh príde do parlamentu opäť o mesiac. Jedine spoločenský tlak môže zabrániť tomu, aby zákaz nedeľného predaja prešiel," vysvetlil význam petície predseda SaS a poslanec Národnej rady (NR) SR Richard Sulík.



Za niekoľko dní petíciu podľa liberálov podpísalo viac ako 10.000 občanov a poslancom odkazujú, že zasahovanie do ich slobody si neželajú. "Navyše, nemôžeme dovoliť, aby úplne zbytočne prišlo o prácu minimálne 1700 zamestnancov a desiatky tisíc študentov, ktorí si počas víkendov privyrábajú," doplnil predseda finančného výboru parlamentu Marián Viskupič (SaS).



Návrh novely Zákonníka práce, ktorá by mala priniesť zatvorenie obchodov väčšinu nedieľ v roku, upravia predkladatelia podľa pripomienok poslancov a plánujú o ňom rokovať opäť na nasledujúcej schôdzi Národnej rady (NR) SR v marci. Na sociálnej sieti to vo štvrtok (9.2.) avizoval jeden z predkladateľov návrhu Richard Vašečka (OĽANO).



O posunutí právnej normy do druhého čítania mali poslanci hlasovať vo štvrtok podvečer. Namiesto toho však schválili procedurálny návrh Juraja Blanára (Smer-SD) a vrátili novelu predkladateľom na dopracovanie.