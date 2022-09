SaS chce pripraviť zákony na pomoc slovenským včelárom a medárom

Bratislava 22. septembra (TASR) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) chce pripraviť zákony, ktoré by pomohli slovenským včelárom a medárom. O výsledkoch rokovania okrúhleho stola so spracovateľmi medu a chovateľmi včiel, ktorý vo štvrtok zorganizovala poslankyňa Národnej rady (NR) SR za SaS Jarmila Halgašová. Informovala o tom Ivana Nittmannová z komunikačného oddelenia strany.



"Štát a ministerstvo pôdohospodárstva by mali byť voči medárom a včelárom viac nápomocné, mrzí ma, že to tak nie je. Mojím cieľom bolo rozobrať najpálčivejšie problémy z praxe, pomenovať, čo spracovateľov a chovateľov najviac trápi a navrhnúť zákony s riešeniami, ktoré predložím na rokovanie parlamentu," uviedla Halgašová.



Najčastejšie sa podľa liberálov spomínal predaj z dvora, čo je predaj vlastnej produkcie medu do jednej tony ročne. Iné včelie produkty a výrobky z medu sú však z neho vyňaté. Táto forma je určená len pre malých producentov.



Hostia upozornili, že v tomto prípade treba rozšíriť sortiment výrobkov a zároveň zvýšiť jednu tonu medu aspoň na tri. Táto forma je zároveň priestorom na porušovanie pravidiel, keď výkupcovia od producentov kupujú med, k tomu nakúpia aj med napríklad z Ukrajiny či zo Španielska a uvádzajú ho ako slovenský výrobok. V tomto podľa medárov a včelárov existujú legislatívne medzery. Neexistuje podľa nich žiadna databáza toho, odkiaľ výkupca med zobral, pričom sa to dá obchádzať práve cez predaj z dvora.



Ako uviedli, riešením je minimálne v označení medu uvádzať, koľko percent medu je z akej krajiny, pretože aktuálne sa v označení uvádza len zmes medu z EÚ či mimo EÚ. Diskutovalo sa napríklad aj o chorobách včiel, lobbingu zo strany výrobcov a distribútorov veterinárnych liečiv či o antibiotikách v mede.