Bratislava 14. apríla (TASR) - Opozičná strana SaS chce zmierniť vplyv transakčnej dane na zdravotníctvo. Plánuje to presadiť novelou zákona o dani z finančných transakcií, ktorú má aktuálne v Národnej rade (NR) SR. Navrhuje v nej, aby boli z transakčnej dane vyňatí všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez rozdielu. Poukazuje pritom na to, že v súčasnosti sú od nej oslobodené iba štátne nemocnice ako príspevkové organizácie. Informoval o tom poslanec parlamentu Tomáš Szalay (SaS) na pondelkovej tlačovej konferencii.



„Na konci dňa si transakčnú daň v zdravotníctve odskáče slovenský pacient, buď vo vyšších poplatkoch, ktoré bude platiť, alebo v nedostupnejšej zdravotnej starostlivosti, pretože poskytovatelia zdravotnej starostlivosti odmietnu byť ďalej súčasťou takéhoto systému, prípadne sa odzmluvnia,“ skonštatoval. Apeloval na to, aby nebola žiadna transakčná daň pre všetkých poskytovateľov.



Poslanec vyzval na prijatie návrhu SaS v NR SR. Poukázal pritom na to, že viaceré asociácie sa pre transakčnú daň z dôvodu porušenia hospodárskej súťaže obrátili na Európsku komisiu. „Tak navrhujem, zíďme z kratšej cesty a schváľme tento náš návrh zákona, ktorý ruší transakčnú daň v zdravotníctve,“ argumentoval. Poslanec Marián Viskupič (SaS) mieni, že transakčná daň neškodí len pacientom, ale všetkým. „Jediné najlepšie a rozumné riešenie je zrušiť ju ako celok,“ podotkol.



Szalay sa venoval aj téme elektronických receptov. Kritizoval, že v zákone sa ešte stále neodstránila chyba, pre ktorú pre niektoré lieky zanikla možnosť vystavenia e-receptu. Upozornil na to, že v súčasnosti situáciu rieši a upravuje iba metodické usmernenie ministerstva. Volal po oprave legislatívy.