SaS chce zrýchliť čerpanie eurofondov aj princípom nárokovatelnosti

Bratislava 22. septembra (TASR) - Slovensku sa doposiaľ podarilo vyčerpať približne tri štvrtiny prostriedkov z eurofondov, zatiaľ čo ich iné krajiny majú dočerpané nad 90 %. Uviedla to na tlačovej konferencii v piatok Rada pre ekonomický rast strany SaS. Zároveň predstavila ako riešenie využívanie princípu nárokovatelnosti vo verejnom sektore či elektronizáciu procesov.



"Ak bude mať obec alebo mesto kvalitný projekt a splní všetky podmienky vo výzve, bude vedieť, že má nárok na čerpanie eurofondov. Princíp nárokovatelnosti je spravodlivý, pretože všetkých stavia na rovnakú štartovaciu pozíciu. Tým pádom starosta alebo primátor nebude musieť hľadať žiadnu politickú podporu u žiadneho ministra, čím sa eliminujeme aj korupcia a klientelizmus," vysvetlil expert liberálov na eurofondy Ján Rudolf.



Druhým riešením SaS je zjednodušenie komunikácie pri výzvach. Chcú tým zabezpečiť, aby eurofondy boli sprístupnené každému. S tým súvisí aj elektronizácia procesov, ktorú úradnícka vláda podľa SaS identifikovala ako jeden z najväčších nedostatkov pri čerpaní eurofondov.



"V príprave implementačného prostredia na nové obdobie malo byť zahrnuté, že procesy a IT monitorovací systém budú funkčnejšie, jednoduchšie, užívateľsky prijateľnejšie a nápomocnejšie oproti tomu, čo sa používalo dodnes," dodal Rudolf.



Ďalším riešením SaS je pomoc menším obciam a mestám pri príprave projektov, keďže podľa strany nemajú finančné a odborné kapacity. V súvislosti s tým chcú posilniť aj regionálne centrá.



"Jedným zo základných bodov v našom programe je aj orientácia na výsledky, čo je spojené so zjednodušením vykazovania výdavkov. Budeme sledovať len výsledok, či ten projekt, ktorý si žiadateľ zadefinoval, splnil dané ciele, splnil dané výsledky a v rámci zjednodušenia vykazovania výdavkov bude omnoho rýchlejšie preplácaný," vyhlásil Rudolf.



Ako posledné riešenie strana predstavila nenávratnú formu pomoci podnikateľom. "Štát zoberie záruku za úvery, ktoré poskytujú banky, tým pádom sú úrokové sadzby omnoho nižšie. V súčasnom období dokonca prichádza EÚ s modelom, že určité percento nebude musieť podnikateľ preplatiť," uzavrel Rudolf.