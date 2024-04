SaS chce zvolať pre údajnú nečinnosť D. Sakovej hospodársky výbor

Bratislava 18. apríla (TASR) - Opozičná strana SaS požiada o zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre hospodárstvo. Ten by mal riešiť škodu vo výške desať miliónov eur, ktorá podľa liberálov vznikla nepodpísaním povolenia pre štátnu spoločnosť MH Teplárenský holding (MHTH) ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD) na nákup emisných povoleniek. Tie totiž od podania žiadosti bývalým vedením firmy výrazne zdraželi. Saková už v minulosti obvinenie odmietla.



"O nákup povoleniek žiadal teplárenský holding, ktorý zlučuje šesť najväčších štátnych teplární. Tie o nákup požiadali v čase, keď po dlhom čase cena povoleniek dosiahla lokálne dno. Ministerka ale nič nerobila a vykašľala sa na jej robotu," povedal poslanec Národnej rady SR Richard Sulík (SaS). V súčasnosti je podľa Sulíka cena povoleniek, ktoré musí MHTH nakúpiť, o desať miliónov eur vyššia.



Saková koncom marca obvinenie odmietla s tým, že žiadosť na nákup emisných povoleniek od MHTH sa týkala roku 2025 a z prognóz je podľa nej zrejmé, že v budúcnosti je možné očakávať pokles cien emisných povoleniek. Dodala, že vedenie štátneho holdingu ju požiadalo o povolenie nákupu v priemernej cene 80 eur za tonu oxidu uhličitého (CO2). Aktuálna cena v deň odoslania listu bola pritom 55 eur a od začiatku roka do konca marca bola priemerná cena 60 eur/tonu vypusteného CO2.



Poslanec za SaS Karol Galek si myslí, že ministerka list od teplárenského holdingu buď nečítala, alebo ho nepochopila. "Toto je nepochopenie toho, ako funguje trh a ako fungujú žiadosti," poznamenal s tým, že na burze sa nakupuje v reálnom čase, a tak sa nedá nakúpiť za vyššiu cenu. "Podobné žiadosti sa píšu v rámci limitu, a teda jediné, o čo ju mohli v liste požiadať bolo, aby mohli nakupovať za súčasné ceny, maximálne však do momentu, kým cena nenarastie na 80 eur," dodal Galek.



Ministerka Saková spochybnila kompetentnosť vedenia MHTH. Vyčíta mu okrem iného napríklad odmietnutie nákupu viacerých mestských teplární, ktoré sa neskôr dostali do rúk zahraničného investora, ale aj podľa nej predražený tender na nákup dvoch turbín pre tepláreň v Žiline či kontroverzný nákup plynu pre teplárne. V minulom týždni vymenila nielen vedenie MH Teplárenského holdingu, ale aj materskej spoločnosti MH Manažment.