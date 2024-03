SaS: Saková nečinnosťou predraží cenu tepla od štátnych teplární

Bratislava 26. marca (TASR) - Štátne teplárne združené pod spoločnosťou MH Teplárenský holding (MHTH) nedostali ani po mesiaci od podania žiadosti na ministerstvo hospodárstva povolenie na nákup emisných povoleniek. Tie medzičasom výrazne zdraželi, a tak MHTH bude musieť zaplatiť o približne sedem miliónov eur viac, čo sa neskôr premietne do cien tepla. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval poslanec a bývalý minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



"Teplárenský holding už pred vyše mesiacom požiadal o súhlas s nákupom. Žiadali vtedy, keď ceny dosiahli trojročné minimum a vedeli zo svojich skúseností, že už to bude rásť, no tak požiadali o súhlas s nákupom ministerku Sakovú, ale tá doteraz nemala na to čas," povedal Sulík. Dodal, že je nepravdepodobné, že by cena povoleniek v najbližšom čase opäť začala klesať.



Poslanec Karol Galek (SaS) priblížil, že cena emisných povoleniek tvorí asi 15 % z ceny tepla. Najnižšia cena povoleniek bola na trhu približne pred mesiacom, keď 23. februára klesla na 52 eur za tonu a odvtedy vzrástla až na aktuálnych 65 eur. Poslanci vyzvali ministerku, aby neodkladne povolenie pre MHTH na nákup povoleniek podpísala, pretože hrozí ďalšie zvyšovanie ich ceny.