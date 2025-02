SaS: Dlhopisy sú správnym krokom, vláda musí prestať so zadlžovaním

Bratislava 10. februára (TASR) - Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) víta rozhodnutie Ministerstva financií (MF) SR ponúknuť občanom možnosť investovať do štátnych dlhopisov. Zásadný problém v hospodárení štátu však podľa nej ostáva. Verejné výdavky výrazne stúpajú a vláda namiesto šetrenia a efektívneho hospodárenia siaha ľuďom hlbšie do peňaženiek cez vyššie a nové dane.



"Dlhopisy pre ľudí považujem za zmysluplný krok. Je v súlade s volebným programom strany SaS, v ktorom sme štátne dlhopisy navrhovali ako jeden z nástrojov na diverzifikáciu štátneho dlhu. Majú význam aj ako nástroj na zvýšenie finančnej gramotnosti našich občanov, ktorý im dáva možnosť investovať do slovenského dlhu," zhodnotil poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda liberálov Marián Viskupič.



Ak budú občania držať časť verejného dlhu SR, budú sa podľa neho viac zaujímať o vývoj verejných financií. Takisto vyplatené úroky zostanú na Slovensku a v slovenskej ekonomike. Dlhopisy pre ľudí umožnia občanom bezpečne investovať svoje úspory a zároveň podporiť stabilitu verejných financií, myslí si Viskupič.



"Dlhopisy pre občanov sú oslobodené od daní a poplatkov, čo je zásadným predpokladom ich úspechu. Som rád, že minister financií Ladislav Kamenický v tomto prípade pochopil, že pre úspech potrebuje konkurencieschopnú ponuku a podmienky. Je to opak spackanej konsolidácie," konštatoval opozičný poslanec.



V tejto súvislosti pripomenul doterajšie kroky vlády, ktorá podľa neho namiesto úspor a zodpovedného hospodárenia zásadne zvýšila daňové zaťaženie pre firmy a občanov. "Transakčnou daňou napodobňujeme Maďarsko a Venezuelu, 24 % firemná daň je najvyššia zo všetkých postkomunistických krajín. Vyspelé krajiny daň z cukru už rušia, minister Kamenický ju zavádza. Zníženie odvodu do druhého piliera z 5,5 % na 4 % je bezprecedentným okradnutím sporiteľov, a to vláda začína rozprávať o ďalšom zásahu. Realita je v priamom rozpore s predvolebnými sľubmi vlády o nezvyšovaní daňového zaťaženia," vymenoval Viskupič.



Nové štátne dlhopisy určené bežným občanom sa začnú predávať 3. marca. Dlhopis Investor so splatnosťou dva roky bude ponúkať ročný výnos 3 %, Patriot so splatnosťou štyri roky 3,3 %. Informovali o tom v pondelok na tlačovej konferencii minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) a riaditeľ Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) Daniel Bytčánek.