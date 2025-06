SaS: Do 5-percentnej sadzby pôjdu bezlepkové múky

Bratislava 10. júna (TASR) - Celiatikom sa zlepší situácia, cez tzv. prílepok poslanci v Národnej rade (NR) SR rozšírili zoznam tovarov so zníženou päťpercentnou sadzbou dane z pridanej hodnoty (DPH) o bezlepkové zmesi či múky. Uviedla to na tlačovej besede opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Martina Bajo Holečková, poslankyňa NR SR.



„Keď sa pred viac ako polrokom znižovala DPH na celiatické potraviny, tak som zistila, že zo zoznamu vypadli tie podstatné. Viac ako pol roka som na túto skutočnosť upozorňovala koalíciu. Teším sa, že po viac ako polroku sa táto krivda odstráni a celiatici sa budú mať lepšie,“ priblížila.



„Návrh zákona na zníženie DPH na celiatické potraviny som mala prezentovať dnes v parlamente, koalícia ma však predbehla a tento môj návrh si osvojila. Vždy mi išlo o vec a mojím jediným cieľom bolo zlepšiť život celiatikom, a to sa dnes podarilo. DPH sa zníži na 5 % aj na viacdruhové múky, teda zmesi,“ dodala Bajo Holečková.