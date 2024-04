SaS: Doplácame na nečinnosť rezortu pri poukážkach Zelená domácnostiam

Bratislava 12. apríla (TASR) - Nečinnosť Ministerstva hospodárstva (MH) SR pri vydávaní poukážok z programu Zelená domácnostiam má dopad na stovky domácností. Upozornila na to v piatok opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) s tým, že ide o domácnosti, ktoré sa rozhodli od 30. októbra 2023 nainštalovať zariadenie na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov.



"Poukážky na podporu zariadení mali byť vydávané a preplácané z nového projektu v rámci programu Zelená domácnostiam. Ten mal byť spustený v prvom kvartáli tohto roka. Všetko je dávno pripravené a na program je vyčlenených 151,6 milióna eur, z toho iba pre Bratislavský kraj 58,1 milióna eur," vysvetlil expert SaS pre energetiku Karol Galek.



Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je garantom projektu, plánovala vydávať poukážky na už zrealizované inštalácie obnoviteľných zdrojov energie v prvom štvrťroku tohto roka, no podľa SaS stále čaká na súhlas ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD).



Galek pripomenul, že domácnosti, ktoré si vedia samé vyrobiť energiu z obnoviteľných zdrojov, nemusia energie odoberať od dodávateľa a teda šetria aj životné prostredie. "Tie, ktoré si chceli energiu vyrábať sami z obnoviteľných zdrojov, sa dostávajú do finančných problémov, pričom nemajú žiadnu istotu, že sa k sľúbenej pomoci, bez ktorej by do investície mnohé ani nešli, dostanú," doplnil Galek.



Sas opakovane upozornila na to, že na ministerstve hospodárstva sa kopí nevybavená agenda. "Jedným z následkov bude aj budúcoročné predraženie tepla pre obyvateľov v Bratislave, Trnave, Žiline, Martine a v Košiciach. Dôvodom je, že už mesiac a pol nebola ministerka schopná podpísať súhlas na nákup emisných povoleniek pre štátne teplárne, ktoré taktiež vstupujú do ceny tepla. Tento podpis aj po našom upozornení dodnes chýba," uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Richard Sulík s tým, že vyzval ministerku Sakovú, aby riešila agendu jej rezortu.