SaS sa vyjadrila k zavedeniu dvojzložkovej ceny za vodu

Košice 18. októbra (TASR) - Zavedenie dvojzložkovej ceny za vodu sa podľa opozičnej SaS najviac dotkne ľudí, ktorí majú nainštalované vodovodné prípojky, no nevyužívajú ich. Tvrdí, že cena stúpne aj tým, ktorí vodou šetria. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedli košický krajský predseda SaS Peter Čech a poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Karol Galek. Podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zmena prinesie len rozdelenie doterajšej platby na fixnú a variabilnú časť.



"Nie je možné takúto dvojzložkovú cenu a takúto radikálnu zmenu robiť dva mesiace pred koncom roka a v čase, kedy na budúci rok všetkým ľuďom hrozí dramatické zdražovanie," povedal Galek. Ľuďom, ktorí doteraz prípojku nevyužívali a neplatili nič, podľa neho po novom príde faktúra. "Vždy, keď sa zavádza dvojzložková cena, tak automaticky dochádza k nejakému zdraženiu," vysvetlil s tým, že v tomto prípade pôjde o zavedenie nového poplatku.



Čech pripomenul, že dvojzložková cena má svoje opodstatnenie, no nie bez informovania verejnosti. "Tiež treba nechať ľuďom dostatok času, napríklad na odhlásenie nevyužívaných vodovodných prípojok," uviedol.



V tejto súvislosti vyzvali predsedu ÚRSO Jozefa Holjenčíka, aby stiahol vyhlášku týkajúcu sa zmien v účtovaní dodávok vody, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, a dal tak reálny priestor na prediskutovanie tejto témy a čas ľuďom, aby sa na zmeny pripravili. Zároveň vyzvali premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby si Holjenčíka predvolal a postavil sa za ľudí.



"ÚRSO ako nezávislý úrad nikdy nekomentuje názory politikov, najmä keď ich neustále menia. O nevyhnutnosti zaviesť dvojzložkovú cenu úrad, ako aj vodárenské spoločnosti informujú verejnosť už niekoľko rokov a príslušná vyhláška prechádza riadnym odborným pripomienkovým konaním," reagoval pre TASR hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.