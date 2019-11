SaS: Energeticky náročné podniky si zaslúžia nižšie ceny elektriny

Bratislava 13. novembra (TASR) – Opozičná strana SaS označila kompenzáciu vysokých cien elektrickej energie podnikom s najvyššou energetickou náročnosťou ohlásenú Ministerstvom hospodárstva SR za "snahu o hasenie požiaru". SaS kritizovala dotácie na ťažbu uhlia, ale aj podporu obnoviteľných zdrojov, ktoré ceny energie zvýšili. Podľa liberálov z týchto dotácií profitovali najmä oligarchovia a politicky spriaznené osoby so stranou Smer-SD. Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) a Klub 500, naopak, schválenie a realizáciu schémy štátnej podpory pre energeticky náročné podniky ocenili.



"Cieľom ministerstva je vybraným firmám kompenzovať vysoké účty za elektrinu, do ktorých sa za vlád Roberta Fica v priebehu rokov nabalili alobalové dotácie určené na pálenie nekvalitného uhlia z hornej Nitry či podpora obnoviteľných zdrojov energie. Všetky tieto politické zásahy do cien elektriny, z ktorých profitovali najmä oligarchovia a politicky spriaznené osoby so stranou Smer-SD spôsobili, že v rámci porovnania výdavkov domácností v EÚ je podiel platieb za energie u Slovákov jeden z najvyšších," uviedol podpredseda SaS Karol Galek.



Podľa SaS zostane problém vysokých cien elektriny ako nášľapná mína pre ďalšiu vládu. Strana tvrdí, že prináša systémové riešenia, ktorých výsledkom by boli nižšie účty za elektrinu pre všetkých. "Žiadne kompenzácie by tak neboli potrebné a ceny elektriny by boli rovnako nízke pre všetkých a nie iba pre 76 vybraných podnikov," uzavrel Galek.



Tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták schválenie a realizáciu schémy štátnej podpory pre energeticky náročné podniky, naopak, ocenil. "Čiastočná kompenzácia vysokej ceny elektriny prispeje k zachovaniu konkurencieschopnosti našich firiem voči ich rivalom z členských, ale i nečlenských krajín Európskej únie," uviedol Hošták.



Klub 500, ktorý združuje najväčšie slovenské firmy pripomenul, že Slovensko je jednou z posledných krajín v EÚ, ktorá tento systém kompenzácií zavádza. "Úľavy z cien energií sú bežným nástrojom na udržanie energeticky náročného priemyslu v jednotlivých krajinách Únie. Dôvod je jednoduchý - strategické postavenie daného sektoru a výroby. Ide o plošné, racionálne opatrenie, ktoré neselektuje majiteľov priemyselných podnikov," uviedol Klub 500 v stanovisku zaslanom médiám.



Koncové ceny elektriny pre priemysel sú na Slovensku dlhodobo jedny z najvyšších v rámci celej Európskej únie. Jednou z hlavných príčin tohto stavu je kontinuálny rast regulovanej zložky ceny, predovšetkým tarify za prevádzkovanie systému (TPS), ktorá slúži prevažne na financovanie podpory pre výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Veľký vplyv na energetický trh má výrazný rast ceny emisných povoleniek, ktorá sa za posledné dva roky zvýšila až päťnásobne.