SaS: Fico ešte nič nepodpísal a už tuneluje výstavbu jadrového zdroja

Bratislava 28. júla (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) ešte ani nepodpísal zmluvu na výstavbu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, a pritom už v súčasnosti novú jadrovú elektráreň tuneluje. Uviedla to v pondelok na tlačovej konferencii opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá upozornila na súťaž spoločnosti JAVYS v hodnote 15 miliónov eur, ktorej predmetom je finančné poradenstvo pri výstavbe nového jadrového zdroja.



„Ale ja sa pýtam, načo my ideme vyhodiť 15 miliónov eur a zisťovať, ako si vieme zafinancovať ‚jadrovku‘, keď ministerka Saková nám na júnovú schôdzu predložila novelu zákona o energetike, kde veľmi jasne hovorí o tom, že nová ‚jadrovka‘ bude financovaná prostredníctvom zmluvy o vyrovnávacom režime,“ zdôraznil Karol Galek (SaS). Ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) tak podľa neho priamo do zákona napíše, ako bude financovaný nový jadrový zdroj a súčasne spoločnosti JAVYS prikáže, aby za 15 miliónov eur vybrala poradcu.



Galek očakáva, že toto všetko sa bude diať bez súťaže a bez tendra. Vláda tak podľa neho jednoducho rozhodne a vyberie investora, s ktorým podpíše zmluvu na 30 rokov, ktorú budú obyvatelia splácať z daní. Podotkol, že premiér ešte pred akoukoľvek výstavbou nového jadrového zdroja rozhadzuje milióny eur.



„Toto všetko sú dôvody, pre ktoré sme pred mesiacom navrhli založiť komisiu pre energetiku v rámci Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti,“ priblížil Galek. „Návrh na založenie takejto komisie predložíme v septembri na prvom zasadnutí výboru pre hospodárske záležitosti. Dnes máme súhlas Progresívneho Slovenska aj KDH, že takýto návrh určite podporia,“ dodal opozičný poslanec.



Premiér v nedeľu (27. 7.) na sociálnej sieti zdôraznil, že výstavba nového bloku v Jaslovských Bohuniciach je pre Slovensko životne dôležitá. Na kritiku výstavby reagoval argumentom, že náročné požiadavky života a ambiciózne klimatické ciele sa nedajú dosiahnuť bez jadrovej energie. „Preto urobíme všetko preto, aby spolupráca s americkým Westinghousom, ak sa na nej dohodneme, bola vzájomne výhodná,“ podčiarkol premiér.