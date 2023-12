SaS: Fico sa nemôže spoliehať, že mu vyššie dane prejdú bez odporu

Bratislava 1. decembra (TASR) - Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) bude v rozpočte dôsledne kontrolovať každé jedno vynaložené euro občanov Slovenskej republiky. Reagovala tak na štvrtkovú (30.11.) dohodu koaličných strán o návrhu rozpočtu na rok 2024.



"(Predseda vlády) Robert Fico sa nemôže spoliehať na to, že by mu prešlo schválenie rozpočtu s vyššími daňami bez akéhokoľvek odporu. Strana SaS bude dôslednou a odbornou opozíciou, ktorá bude hlasno kričať proti akémukoľvek zvýšeniu daní," avizoval predseda poslaneckého klubu liberálov Branislav Gröhling.



Neobstojí podľa neho ani argument s mimoriadnym zdanením telekomunikačných spoločností či bankového sektora. V konečnom dôsledku totiž túto politiku pocítia všetci vo svojich peňaženkách. "Treba si uvedomiť, že politik nemá jediné vlastné euro a všetko, čo rozdáva, sú peniaze, ktoré zarobil občan," doplnil Gröhling.



Podľa SaS nič nenasvedčuje tomu, že by sa po prijatí rozpočtu naštartoval ekonomický rast na Slovensku. "Práve naopak, z jednej ruky vám zoberú, aby vám do druhej populisticky dali drobné. Toto bude rozpočet Smeru, Hlasu a SNS. Na ekonomický rast v našej krajine môžeme na budúci rok zabudnúť," zhodnotil poslanec SaS a podpredseda finančného výboru parlamentu Marián Viskupič.



Koalícia sa na štvrtkovom rokovaní koaličnej rady dohodla na návrhu štátneho rozpočtu pre rok 2024, informoval po jej skončení premiér Robert Fico (Smer-SD). Návrh rozpočtu označil ako kombináciu "konsolidácie rozbitých verejných financií a zachovania prvkov silného sociálneho štátu". Súvisiace legislatívne návrhy prerokuje podľa neho vláda v pondelok (4.12.) a Národná rada (NR) SR môže o nich začať rokovať v stredu (6.12.).