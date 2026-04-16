SaS: Figaro prežilo 2 vojny, komunizmus, nie Kamenického konsolidáciu
Ani známe slovenské značky už nevidia na Slovensku svoju budúcnosť a odchádzajú do zahraničia, tvrdí opozičná strana SaS.
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Ani známe slovenské značky už nevidia na Slovensku svoju budúcnosť a odchádzajú do zahraničia. Opozičná strana SaS tak reagovala na stiahnutie výroby trnavskej fabriky Figaro do Česka. Figaro prežilo dve svetové vojny, prežilo komunizmus a nebolo schopné prežiť konsolidáciu ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), upozornil poslanec za SaS Marián Viskupič.
Strana viní z odchodu firiem konsolidačné opatrenia z dielne ministerstva financií, ako transakčnú daň, celkový rast daňovo-odvodového zaťaženia či rast byrokracie. Spolu podľa liberálov Slovensko takto stratilo za posledné roky viac ako 5000 pracovných miest.
Poslanec Karol Galek (SaS) pripomenul, že spoločnosť Figaro bola založená v roku 1898 aj to, že odchádza do Česka. „Všetko, čo má nohy, uteká zo Slovenska. Ja by som to nazval, že to je investičný exodus,“ povedal Galek. Dodal, že Samsung sťahuje časť svojej výroby do Maďarska a spoločnosť Foxconn, ktorá v Nitre prepúšťa, rozvíja svoje investície v Poľsku.
SaS kritizovala premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas-SD), že doteraz nepredstavili žiadne opatrenia na podporu ekonomiky. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) však po minulotýždňovej (8. 4.) koaličnej rade tvrdil, že Saková priniesla balík opatrení, z ktorých bude koaličná rada postupne vyberať.
Spoločnosť Valeo Foods, pod ktorú závod Figaro patrí, oznámila presunutie výroby z Trnavy do českého Rohatca na svojom webe. Firma tak chce optimalizovať výrobné náklady, zvýšiť efektivitu a „reagovať na rastúce konkurenčné tlaky zo strany globálnych hráčov“.
