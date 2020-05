SaS: Fungovanie pozemkového fondu by mal preveriť kontrolný úrad

Bratislava 12. mája (TASR) - Fungovanie Slovenského pozemkového fondu (SPF) by mal preveriť Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Uviedli to v utorok na brífingu strany SaS, po skončení rokovania Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, poslankyne NR SR Anna Zemanová a Jarmila Halgašová, v reakcii na výročnú správu SPF za rok 2019, ktorú parlamentný výbor prerokúval.







Podľa Zemanovej výročná správa SPF "je slohová správa", ktorá samotná nezadáva konkrétny podnet na začatie trestno-právneho konania. "Samotná správa nemôže byť podkladom na trestno-právne konanie, ale NKÚ je organizácia, ktorá má tieto záležitosti kontrolovať. Pôjde to (na NKÚ SR) uznesením Národnej rady SR. Verím, že podanie bude mať prioritu v rámci zaradenia do plánu činnosti úradu," priblížila Zemanová, ktorá je členkou Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.



Z kontroly NKÚ následne po kontrole podľa Zemanovej slov môžu vzísť nejaké trestno-právne konania. "Nevylučujeme ich podanie. V tejto chvíli zhromažďujeme podklady, ktoré sa v minulosti ututlávali. V minulosti odvážlivcov, ktorí by dokázali prehovoriť, nebolo toľko, pretože strach stále panuje, a to aj medzi pracovníkmi SPF, ale aj medzi inými ľuďmi dotknutými konaním rôznych splnomocnených osôb, ktoré zastupovali (na SPF) štát," spresnila Zemanová. Podľa jej slov jestvujú indície o "výpalníctve" osôb splnomocnených pozemkovým fondom.



Kontrola by sa podľa Zemanovej mala sústrediť najmä na nájmy pozemkov, zastupovania štátu pri prideľovaní poľovných revírov, na reštitúcie pozemkov, na pozemkové úpravy či na rôzne ekonomické činnosti. "Ostatná kontrola NKÚ bola vykonaná v roku 2011. Preto sme sa zhodli s koaličnými poslancami, pričom návrh podporili aj poslanci z opozície, aby bola vykonaná hĺbková kontrola v tejto organizácii," dodala Zemanová.



Halgašová, ktorá sa v SaS venuje poľnohospodárstvu a potravinárstvu, upozornila, že nová generálna riaditeľka SPF Gabriela Bartošová už bola vypovedať na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA). "Takže čoskoro sa dočkáme nejakých rozuzlení," doplnila Halgašová.