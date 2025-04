SaS: Geologický výskum o lokalite na zakopávanie kadáverov neexistuje

Levice 24. apríla (TASR) - Geologický výskum o vhodnosti vojenského objektu v Leviciach na zakopávanie usmrtených zvierat v súvislosti s výskytom nákazy slintačky a krívačky neexistuje. Tvrdí to strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá svoje tvrdenie doložila vo štvrtok v Leviciach vyjadrením Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.



Predseda strany Branislav Gröhling vyzval ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD) na odstúpenie z funkcie. Podľa Gröhlinga minister Takáč o existencii geologického výskumu klamal. Na parlamentom výbore v marci tohto roka na priamu otázku poslanca Národnej rady SR Alojza Hlinu (SaS) tvrdil, že geologický výskum bol urobený. Hlina tvrdí, že výskum nebol urobený ani na Záhorí, v druhej lokalite, kde sa zakopávali uhynuté zvieratá.



Poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) skonštatovala, že mesiac naliehala na príslušné ministerstvá a inštitúcie, aby tento geologický výskum zverejnili. „Minister Takáč sa odvolával na to, že ide o vojenský objekt, preto informácie zverejniť nemôže. Zistila som, že žiadny geologický výskum neexistuje a namiesto neho bola urobená operatívna prehliadka predmetnej lokality. Túto skutočnosť mi potvrdil aj Štátny geologický ústav Dionýza Štúra,“ povedala.



Mestský poslanec v Leviciach Vladimír Kuny tvrdí, že poslanci sa pokúšali neúspešne získať stanovisko ministerstva k nejasnostiam v súvislosti so zakopávaním uhynutých zvierat pri Leviciach. „Poslali sme ministrovi otvorený list. Následne sme ho pozvali na mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva. Najskôr účasť prisľúbil, dva dni pred zasadnutím ju zrušil. Poslali sme otázky v zmysle infozákona. Deň po termíne, ako mali odpovedať, si predĺžili lehotu na odpoveď o ďalších osem dní,“ povedal Kuny.