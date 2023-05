SaS: Hirman žil 8 mesiacov z toho, čo mu predstavitelia SaS nechali

Bratislava 11. mája (TASR) - Minister hospodárstva SR Karel Hirman žil osem mesiacov z toho, čo mu predstavitelia strany SaS nechali na Ministerstve hospodárstva (MH) SR. Uviedol to v reakcii na Hirmanove vyjadrenia podpredseda SaS Karol Galek, ktorý bol za predchádzajúceho vedenia na rezorte štátnym tajomníkom.



"Boli to plné zásobníky plynu, memorandum so Slovenskými elektrárňami, mimoriadne dodávky jadrového paliva pre naše elektrárne či hotová a pripravená legislatíva. Paradoxne, časť z toho hodil do koša, časť otočil v prospech lobistov a zvyšok necháva na nového ministra. Ten bude mať naozaj po Hirmanovi čo naprávať," spresnil Galek.



"Najnovšie sa po ôsmich mesiacoch dozvedáme aj o nejakých nezrovnalostiach v súvislosti s Expo v Dubaji. Ak Hirman nebol doteraz schopný zorientovať sa v problematike, nedokazuje to príliš veľa o jeho manažérskych kvalitách. V prípade, že má podnety na súdne žaloby, mal by určite konať. Politická kampaň sa robí dobrým programom a kvalitnými výsledkami, nie takto," doplnil predseda SaS Richard Sulík s tým, že Expo bolo hodnotené ako úspešná prezentácia Slovenska v zahraničí. Pre detailnejšie otázky odporúča osloviť vtedajšiu komisárku pre Expo.



Hirman pri hodnotení takmer osemmesačného pôsobenia v čele rezortu hospodárstva vo štvrtok na tlačovej besede uviedol, že na MH SR sa v súvislosti s organizáciou slovenskej účasti na svetovej výstave Expo Dubaj počas vedenia predchádzajúceho ministra hospodárstva Sulíka zistili "veľmi závažné nedostatky".



"Bohužiaľ, musím oznámiť, že v súvislosti s Expo Dubaj sa za osem mesiacov pôsobenia boríme s veľmi závažnými nedostatkami. Ešte prebiehajú na ministerstve audity, pretože sa tu nenachádzajú základné dokumenty, základné faktúry a ďalšie náležitosti spojené s financovaním a organizáciou Expo Dubaj. Aktuálne nevyrovnané zatiaľ nám známe finančné záväzky súvisiace s Expo Dubaj už presahujú jeden milión eur. Podávame preto prvé súdne žaloby, lebo, bohužiaľ, už iné možnosti nemáme," priblížil Hirman.