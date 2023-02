SaS: Hovoriť, ako porastú dôchodky budúci rok, je ešte predčasné

Bratislava 24. februára (TASR) - Opozičná SaS upozorňuje, že je ešte predčasné hovoriť o konkrétnom čísle rastu dôchodkov od začiatku budúceho roka, a teda desať mesiacov dopredu. Reaguje tak na analýzy ekonómov. V piatok to uviedol hovorca strany Ondrej Šprlák.



"Ešte minulý mesiac Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) predpokladala, že dôchodky sa budú od nového roka zvyšovať o 16,8 percenta. Dnes je predpoklad ich zvyšovania podľa rovnakého výpočtu, a teda za šesť mesiacov predchádzajúceho roka, 13,1 percenta. Toto ukazuje, ako sa predpokladaný vývoj inflácie dynamicky mení v čase," uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Cmorej (SaS).



"Zmenu z pol roka na deväť mesiacov navrhla v zákone strana Hlas a náš pozmeňujúci návrh na tom nemenil vôbec nič. Pozmeňujúci návrh strany SaS sa týkal mimoriadneho zvyšovania dôchodkov počas roka v čase vysokej inflácie, čo je oveľa dôležitejšia zmena," doplnil Cmorej.



"Ak bude inflácia v budúcnosti prudko rásť, výška dôchodkov sa jej bude prispôsobovať, čo je zásadná systémová zmena. Je to oveľa podstatnejšie ako to, či sa bude dôchodok zvyšovať zo šiestich alebo deviatich mesiacov predchádzajúceho roka," uzavrel Cmorej.



Novela, ktorú schválili takmer všetci prítomní poslanci na nedávnej schôdzi NR SR, prináša od januára 2024 dve úpravy mechanizmu valorizácie dôchodkov. Popri predĺžení obdobia, za ktoré sa zohľadňuje tzv. dôchodcovská inflácia do štandardnej valorizácie, z doterajších šiestich na deväť mesiacov predchádzajúceho roka, bol prijatý aj nový automatický spôsob mimoriadnej valorizácie.



Z hodnotenia novely zákona o sociálnom poistení, ktoré zverejnila RRZ, vyplýva, že vplyvom predĺženia obdobia, za ktoré sa bude zohľadňovať inflácia pri výpočte valorizácie, by mali dôchodky na Slovensku v najbližších rokoch rásť pomalšie v porovnaní s doteraz platnou legislatívou. Aktuálne prognózy totiž predpokladajú postupné spomaľovanie rastu cien a v takom prípade je priemerná inflácia za dlhšie obdobie nižšia ako za kratšie obdobie. V prípade neočakávaného inflačného šoku by však nový mechanizmus mimoriadnej valorizácie dôchodcom pomohol.