SaS: Hranica na odpisovanie majetku by sa mala zvýšiť na 3000 eur

Bratislava 8. septembra (TASR) - Hranica, od ktorej musí podnikateľ svoj majetok namiesto jednorazového zaradenia do výdavkov odpisovať postupne niekoľko rokov, by sa mohla zvýšiť na 3000 eur. Navrhuje to opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS) v novele zákona o dani z príjmov, ktorú predložil do Národnej rady (NR) SR. Cieľom je zohľadniť infláciu za viac ako dekádu, kedy táto hranica nebola zvyšovaná.



V súčasnosti sa hmotný majetok podnikateľa začína odpisovať od hodnoty 1700 eur a nehmotný majetok od 2400 eur. Tieto sumy predstavujú hranicu medzi majetkom menšej hodnoty, ktorý je možné zaradiť medzi daňové výdavky v jednom roku a majetkom vyššej hodnoty, ktorý sa musí odpisovať postupne niekoľko rokov.



"Suma 1700 eur nebola zvyšovaná už vyše dekádu a ešte aj toto zvýšenie spred dekády bolo iba minimálne v porovnaní s východiskovým stavom 50.000 slovenských korún v roku 2004, kedy nadobudol tento zákon účinnosť," upozornil predkladateľ. Výrazné navrhované zvýšenie je tak podľa Viskupiča reakciou na dlhodobé nevalorizovanie tejto sumy v zákone o dani z príjmov.



Účinnosť novely navrhuje od 1. januára 2025.