SaS: I. Matovič porušil dohodu, súhlasili sme s odmenou 150 eur

Bratislava 26. novembra (TASR) – Strana SaS hovorí, že súhlasila s odmenou len 150 eur za očkovanie seniorov. Uviedol to Ondrej Šprlák, hovorca SaS, v reakcii na tlačovú besedu ministra financií Igora Matoviča (OĽANO).



"Mrzí nás, že Igor Matovič porušil dohodu z poslednej koaličnej rady. Strana SaS súhlasila s odmenou 150 eur, ďalšie zvýšenie sme vetovali. Dohoda na koaličnej rade bola, že sa budeme o tom ešte v koalícii rozprávať," zdôraznili liberáli.



Matovič navrhuje poskytnúť 500 miliónov eur dotknutým prevádzkam, ktoré najviac trpeli v prvej, druhej a trpia v tretej vlne pandémie nového koronavírusu. Prevádzky sú zoradené v troch skupinách - HORECA, kultúra, služby. Vyhlásil to na brífingu spoločne s predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom (Sme rodina).



"Prevádzky sú zoradené do troch skupín. Prvý sektor je tzv. HORECA, čo sú hotely, penzióny, reštaurácie, kaviarne. Druhý sektor - kultúra, divadlá, koncerty, galérie, festivaly či kiná. Tretí sektor predstavujú služby - kaderníctva, masáže, manikúry, pedikúry, akvaparky, wellness, posilňovne, rôzne športové aktivity a podobne," vysvetlil Matovič. Peniaze by sa k týmto prevádzkam mali dostať prostredníctvom poukazov pre dôchodcov.



Na služby pre tieto dotknuté prevádzky by dostávali poukaz na 500 eur dôchodcovia vo veku 60+. Poukaz by mali dostať za absolvovanie očkovania treťou dávkou a za očkovanie prvou dávkou. Poukaz by mal byť prenosný na inú osobu. Cieľom je podporiť očkovanie u približne 380.000 nezaočkovaných dôchodcov nad 60 rokov. Matovič konštatoval, že sú pripravení o tejto zmene rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Kollár uvítal túto cestu presvedčenia na očkovanie. Povedal, že je podstatné motivovať dôchodcov.