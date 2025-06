SaS: Investora jadrového zdroja chcú vybrať bez výberového konania

Bratislava 4. júna (TASR) - Vyberať investora nového jadrového zdroja a pripravovať zmluvu na jeho financovanie chce vláda na základe vlastného rozhodnutie a bez transparentného výberového konania. Upozornil na to v stredu poslanec opozičnej strany SaS Karol Galek s tým, že podpora nového jadrového zdroja je v návrhu novely zákona o energetike nastavená netransparentne a vyvoláva veľa otáznikov.



„Na základe rozhodnutia vlády ministerstvo na obdobie od 17. júla 2027 predloží oprávnenému investorovi zariadenia na výrobu elektriny z jadrového paliva návrh na uzavretie zmluvy o vyrovnávacom režime. Nie na základe výberového konania, ktoré bude transparentné, ktoré bude otvorené pre všetkých investorov, ale ešte raz, na základe rozhodnutia vlády a celé to má pripraviť ministerstvo hospodárstva,“ uviedol Galek k návrhu novely zákona o energetike, o ktorej rokuje parlament na aktuálnej schôdzi. Novelu preto podľa vlastných slov navrhol vrátiť na prepracovanie.



Poslanec pripomenul, že novela zákona o energetike rieši aj investovanie do jadrového zdroja a podpore výroby elektriny z jadrového paliva. V prípade nového jadrového zdroja má ísť pritom podľa neho o investíciu 10 až 15 miliárd eur. Podľa Galeka zákon hovorí o tom, že by nový jadrový zdroj bol financovaný cez takzvanú zmenu vo vyrovnávacom režime.



„Dohodne sa nejaká referenčná cena, za ktorú bude investor, ktorý investuje do takéhoto zdroja, vyrábať elektrinu z jadra. Pokiaľ elektrina na trhu bude za vyššiu cenu, tak tento rozdiel bude dokonca prínosom do štátnej kasy. Ak bude nižšia, tak tento rozdiel sa doplatí. Doplatí sa napríklad vo forme tarify za prevádzku systému, tak ako sme to videli v prípade obnoviteľných zdrojov,“ uviedol poslanec. Doplnil, že takýto systém je v poriadku, ak sa správne nastaví zmluva s investorom.



SaS však kritizovala, že podmienky má nastaviť ministerstvo hospodárstva na základe rozhodnutia vlády, a to bez transparentného a nediskriminačného výberového konania.



„Viem si predstaviť, že k tomuto celému prebehne nejaká celospoločenská diskusia, že bude zriadená samostatná komisia v Národnej rade SR, že prebehne transparentné výberové konanie a v tom prípade povieme dobre, veď tak to má fungovať, ale nie, že o tomto všetkom má rozhodnúť vláda, a to ešte počas tohto volebného obdobia. O projekte, ktorý bude presahovať nie jedno volebné obdobie, ale niekoľko desiatok volebných období,“ doplnil poslanec. Zmluva by mala byť uzavretá najmenej na 30 rokov.