SaS je proti zvýšeniu osobitného odvodu z regulovaných odvetví

Bratislava 16. februára (TASR) - Strana SaS je proti tomu, aby sa zvyšoval osobitný odvod z regulovaných odvetví. Samotný odvod je podľa nej zlý a kazí podnikateľské prostredie. V rámci rozpravy k návrhu, o ktorom vo štvrtok rokuje Národná rada (NR) SR, to vyhlásil Marián Viskupič (SaS).



"SaS celú jeseň zubami nechtami bránila, aby bol návrh prijatý. Súčasťou dohody bolo, že sa to odsunie na marcovú schôdzu preto, aby sa to neaplikovalo od januára tohto roku," povedal Viskupič s tým, že navrhované trojnásobné zvýšenie odvodu je zásadné navýšenie daňového zaťaženia. Riešením je podľa neho návrh stiahnuť a nekaziť podnikateľské prostredie a konkurencieschopnosť Slovenska.



Viskupič kritizoval aj pozmeňujúci návrh poslanca Milana Vetráka (OĽANO), ktorým zmierňuje pôvodný návrh. Navrhuje napríklad vypustiť subjekty, ktoré podnikajú v oblasti vysielania programovej služby a retransmisie a v oblasti výberu mýta. Výsledok hospodárenia navrhuje ešte pred výpočtom odvodu znížiť o 3 milióny eur. Zdaňovať by sa tak mal iba nadmerný zisk. "Je to ukážka toho, do akých absurdností sa dostáva nenapraviteľná vec," zdôraznil opozičný poslanec.



Viskupič navrhuje nemeniť v zákone o osobitnom odvode z podnikania nič. Odvod je podľa neho správne nastavený vo výške 4,2 % ročne. Zároveň nesúhlasí s tým, aby boli doručovateľské služby zahrnuté medzi regulované subjekty. Fungujú podľa poslanca v plne konkurenčnom prostredí, preto by ich z aktuálnej verzie vyradil.



Novela zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach je aktuálne v druhom čítaní. Odvod by sa mal podľa návrhu rozšíriť a zvýšiť na približne trojnásobok. Presný okruh subjektov, ktorých sa má týkať, vzhľadom na rôzne návrhy zatiaľ nie je jasný. Hlasovať by sa o ňom malo vo štvrtok podvečer.